På katastrofekurs

PARKEN (Ekstra Bladet): Ny træner, samme gamle problemer.

Krisen bliver dybere og dybere i FC København, der virker til helt at have glemt, hvordan man forsvarer.

Det udnyttede Randers FC, der vandt 2-1 i Parken og dermed sendte de kriseramte københavnerne ned på tiendepladsen i Superligaen, hvad en enkelt utilfreds, højlydt tilhænger ikke undlod at gøre opmærksom på.

Men et godt, gratis råd til den ikke-fodboldkyndige bestyrelse i Parken: væbn jer med tålmodighed - det her får Jess Thorup ikke løst lige med det samme.

Det hold, han har overtaget fra Ståle Solbakken, er ikke helt så godt, som nordmanden hævdede i sit maraton-interview på 3+ søndag aften.

Det er blottet for selvtillid, og ærligt talt virker det, som om Jess Thorup skal finde det lidt grovere rengøringsmiddel frem, når han til januar skal gøre rent i truppen.

Jess Thorup har fået en katastrofal start i FCK. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Med Thorup blæser nye vinde, og han sendte sit hold på banen i en 3-4-1-2-opstilling med Jonas Wind som kreatør bag angriberne Wilczek og Kaufmann.

På den centrale midtbane var der et nyt ansigt i skikkelse af Marko Stamenic.

Normalt spiller han på U19-holdet, men anfører Zeca var i fodbold-karantæne og Jens Stage i corona-karantæne, så den unge newzealænder fik chancen, mens Robert Mudrazija måtte slå røven i sædet ude på bænken.

Derfra fulgte kroaten en trist affære.

Mikkel Kaufmann formøblede en flot frispilning fra Jonas Wind i den ene ende, mens Björn Kopplin i den anden helkiksede sin afslutning i en ellers god position.

Det lignede 0-0 ved pausen, men fem minutter i te-tid slog Marvin Egho til og bragte Randers FC foran.

Han fulgte aggressivt op, efter Mathias Greve havde ramt overliggeren, mens hans oppasser, Mathias 'Zanka' Jørgensen, så passivt til.

Målet slog FCK ud, og de var heldige med ikke at komme yderligere bagud. Tosin Kehinde stod pludselig helt fri i feltet, men misbrugte den gigantiske mulighed.

FC København kom bedre ud til anden halvleg, og Mikkel Kaufmann fik hurtigt udlignet.

Efter et indlæg headede Kamil Wilczek uselvisk bolden hen til sin angrebsmakker, der tæt under mål gjorde det til 1-1.

Midt i den noget mere underholdende anden halvleg var 'Zanka' tæt på at bringe FCK foran efter et hjørnespark, men overliggeren reddede Randers FC.

Al-Hadji Kamara scorer sejrsmålet i Parken. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kronjyderne havde også deres muligheder, og tyve minutter før tid slog Al-Hadji Kamara iskoldt til på en af dem.

Efter endnu en københavnske opspilsfejl modtog han bolden i feltet og sendte den knaldhårdt forbi 'Kalle' Johnsson.

Indskiftede Pep Biel var tæt på at udligne direkte på frispark, men Patrik Carlgren fik i sidste øjeblik en næve i vejen.

Peter Ankersen fik i tillægstiden sidste FCK-chance, men sparkede meget symptomatisk snert forbi.

Jess Thorup tabte for anden gang i Superligaen, og mesterskabsdrømmen virker mest af alt som et fatamorgana for FCK.

