På kogepunktet: - De var rasende

ESBJERG (Ekstra Bladet): En forrygende første halvleg – en nervepirrende anden omgang. Men det holdt for Esbjerg og Troels Bech, der skal langt tilbage for at erindre en tilsvarende oplevelse med bold.

- Jeg kan huske som barn, når vi spillede driv-bold på stranden ovre på Fanø. Vi tegnede en midterlinje og to bagstreger, og så gjaldt det om at sparke bolden så langt tilbage på den anden banehalvdel, så modstanderne blev tvunget bagud. Sådan så det jo ud i perioder af kampen i dag, erkender han og tilføjer:

- Jeg tror, EfB godt kunne have brugt lidt held på gode situationer tidligere i sæsonen, og det havde vi i dag. Vi gør, hvad vi selv kan for at skabe chancer og mål, men… Vi var ikke helt forladt af heldet.

Der var trængsel i Esbjerg. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Hvad har du stoppet i spillerne. Man skulle ikke tro, det var det samme hold som i Odense for nylig?

- Måske ikke, men i stedet for at spørge, hvad jeg har sparket ind i dem, skal man nok snarere spørge, hvad selve situationen har gjort ved gutterne. De er da forpligtet på noget, vil jeg mene, når de har taget det relativt modige ansvar, som de har gjort, siger han.

- Det var de gudskelov i stand til at honorere. Vi kan jo ikke ændre på teknikken, fysikken eller noget, men vi kan da godt justere lidt og forhåbentlig skabe et fælles billede af noget og frigøre noget energi. Var det ikke Erik Clausen, der snakkede om at slippe hestene fri og lade vognen stå? Det gjorde vi – men jeg synes også, vi pludselig fik vognen på slæb igen, da de scorede to inden pausen.

Han beretter også om et omklædningsrum på kogepunktet i pausen.

- De var rasende, og folk var jo bekymrede, for det lignede pludselig noget, der IKKE var en sejr.

Kan du mærke, at truppen er sårbar mentalt?

- Jeg har været her i to-en-halv dag, og jeg skal ikke kunne sige, om jeg kan mærke det eller ej. Jeg har intet at sammenligne med, men mekanismen i fodbold er jo, at man kan tillade sig at blive frustreret, når de andre scorer. Men dagens bedste oplevelse for os var, at vi kunne blive i sporet i en anden halvleg, der ikke var god – vi forsvarede bare bedre.

Skal du på jubelkursus hos Bo Henriksen?

- Haha. Nej, jeg konstaterer bare, at stemmen i hvert fald er rusten. Nogle antyder jo, at JEG er det, hvilket jeg ikke synes. Men stemmen er i hvert fald, selv om der jo ikke ligefrem er et inferno på stadion. Jeg havde jo troet, jeg skulle råbe hele holdet op og fare op og ned ad sidelinjen, men gudskelov har vi andre folk, der kunne tage over, når jeg gik tør.

Er du lettet, lykkelig – eller hvilken sindstilstand er du i nu?

- Håbefuld! Det hele kan jo være gået i nul, hvis Hobro vinder over et træt Horsens-hold, så er vi lige vidt med en kamp færre.

Men kun lige vidt på point. Du ser vel i dag, at der er stamina i dette hold?

- Ja! Lige præcis. Det er der, håbet ligger. Det kan godt være, matematikken ikke er blevet bedre, men håbet lever rigtigt fint, synes jeg.

Se også: Troels Bech startede med forrygende målorgie

Se også: Pokalfinalen i Esbjerg bliver tilskuerfattig

Se også: Tidligere AGF-træner fyret for racisme