På kontrakt i FCM - nu træner han i Premier League-klub

Jonas Lössls kontraktsituation er svær at blive klog på. I øjeblikket træner han med i nyoprykkede Bournemouth, men han er stadig på kontrakt med FC Midtjylland

Han bliver betalt for at redde bolde, men i øjeblikket er han i gang med at redde sin nærmeste fremtid.

For hvad skal der ske med Jonas Lössl?

Efter et lejeophold i Brentford, vendte den 33-årige tidligere landsholdskeeper tilbage til FC Midtjylland, som han forlod i vinter grundet manglende spilletid. Og det skal han med stor sandsynlighed heller ikke forvente i den kommende sæson. I hvert fald ikke i midtjydernes trøje.

Lössl er ikke rejst med klubben på træningslejr, men træner derimod med hos det nyoprykkede Premier League-mandskab Bournemouth, der netop selv taget afsted på en træningstur til Portugal.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Foto: Claus Bonnerup

Målmandens tilbagevenden til FCM er bestemt ikke gået som planlagt, siden han vendte retur fra et engelsk ophold i Huddersfield.

Han var ellers udset til at skulle udfylde en lederrolle på holdet, men undervejs blev han overhalet indenom af den unge Elías Rafn Ólafsson, der udviklede sig hurtigt.

- Det var drømmen, at Lössl skulle slutte karrieren hos os, så det gør pisseondt personligt, men vores opgave er at stille det bedste hold, udtaler administerende direktør i FCM, Claus Steinlein, i et nyligt interview med Discovery om Lössl-situationen.

Her slår han også fast, at planen er at finde en ny klub til ham.

Da Lössl i vinter drog til Brentford, fortalte han på kontroversiel vis, at han ikke havde planer om at vende tilbage til FC Midtjylland, men i interviewet med Discovery slår Steinlein fast, at den kommentar ikke har noget med klubbens beslutning gøre.

Nu vil tiden vise, om Lössl fremadrettet skal spille i Premier League eller en helt anden klub.

