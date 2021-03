Påskebrag i Superligaen

Det netop offentliggjorte program for Superligaen afslører, at FC Midtjylland tager således imod Brøndby 2. Påskedag

Når det efter landskampspause og helligdage igen går løs i den nu delte Superliga, rundes påsken af med et vaskeægte topbrag.

Det afslører liga-programmet, der netop er blevet offentliggjort.

FC Midtjylland tager således imod Brøndby i en kamp, der for alvor kan give en strømpil mod et kommende mesterhold. De to hold mødes i Herning 2. Påskedag klokken 18, og her kan hjemmeholdet vippe gæsterne af førstepladsen.

Samme dag skal FCK forsøge at revanchere sig mod Randers, mens FC Nordsjælland dagen før tager imod AGF.

Det næste derby mellem Brøndby og FCK spilles søndag den 11. april klokken 16, og to timer senere tager AGF imod FC Midtjylland.

Runde 25 byder på Brøndby-AGF søndag den 18. april klokken 18, og torsdag den 22. april kommer FCK til Herning til en aftenkamp klokken 21.

Andreas Maxsø har scoret mod FCK. Kan Brøndby forsvare førstepladsen hele vejen til 2. Pinsedag? Foto: Lars Poulsen

Efter landspokalfinalen Kristi Himmelfartsdag den 13. maj er de sidste tre runder i Superligaen programsat med spændingsmættede spilledage. Måske endda med tilskuere på tribunerne.

Brøndby gæster Parken den 16. maj klokken 16, og onsdag den 19. maj kommer FC Midtjylland på besøg samme sted, før Brøndby drager til Aarhus dagen efter til en 21-kamp.

I den sidste spillerunde 2. Pinsedag tager FCM imod AGF, Brøndby imod FC Nordsjælland og Randers imod FCK med starttidspunkt klokken 17 for alle tre kampe den 24. maj.

Samtidig afvikles nedrykningsslutspillets sidste runde med tre kampe klokken 14.

