Parken-boss: - Vi blev ramt i solar plexus

Bo Rygaard fortæller, at coronakrisen har ramt Parken Sport & Entertainment hårdt, men der er styr på likviditeten i selskabet bag FC København

Parken Sport & Entertainment bløder i coronakrisen, men der er styr på likviditeten. Det forsikrer formand Bo Rygaard.

Han og de andre topfolk i Parken rykkede hurtigt, da koncernen fra den ene dag til den anden blev lukket ned.

Der er blevet lavet de nødvendige aftaler med koncernens bankforbindelse, så man kan komme helskindet igennem krisen.

- Selvom vi har haft et fantastisk godt 2019, så er der ikke mange koncerner, der har et likviditetsberedskab, der går fuldstændig upåvirket hen, når ens aktivitet lukker over night.

- Så likviditet er noget, vi har kigget på, og heldigvis kom det relativt hurtigt på plads.

- Det er glædeligt at se, at når man igennem mange år har haft gode samarbejdspartnere i banksektoren, så er man både sammen i medgang, og når der er lidt udfordringer forude, siger Parken-formand Bo Rygaard i oplæg på SpeakerBee.

Bo Rygaard har haft travlt som bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment. Foto: Dreyersfond

Rygaard er involveret i lang række virksomheder og er formand i seks selskaber. Af dem er det Parken Sport & Entertainment, der er blevet klart hårdest ramt.

Man gik fra medvind og fine sorte tal på bundlinjen til, at lyset pludselig blev slukket, og alt blev lukket ned.

Det har ifølge Bo Rygaard været en meget voldsom overgang, og han kalder situationen for både bizar og surrealistisk.

- Vi blev ramt i solar plexus i Parken Sport & Entertainment og har været ekstremt hårdt ramt ligesom andre inden for oplevelsesøkonomien.

- Det er en ejendommelig situation uden sidestykke, og jeg håber, at det kun sker en gang i mit liv, siger bestyrelsesformanden, der de seneste uger har brugt mange timer på at udtænke planer, der kunne hjælpe selskabet bag FC København igennem krisen.

Parken har været lukket ned i snart halvanden måned. Seneste kamp var mod Horsens 8. marts, og det var uden tilskuere på tribunerne. Foto: Jens Dresling

I sit oplæg på SpeakerBee fortæller Rygaard om heftig mødeaktivitet med den daglige ledelse og Parkens ejere, så man kunne sikre fælles fodslag i en kritisk tid.

- Vi fik rykket hurtigt og har tilpasset omkostninger og investeringer efter den situation, vi stod i, siger Parken-formanden og afviser i samme moment, at coronakrisen får indflydelse på Lalandia-planerne i Søndervig eller måden, man driver FC København på:

- Lalandia i Søndervig kommer uagtet coronakrisen. Og det er krystalklart, at vores ambition er, at den strategiske tilgang, vi har i forhold at drive en fodboldklub på FC Københavns niveau, skal fortsætte.

- Så jeg forudser ikke nogen ændringer i forbindelse med det her.

FC København er utvivlsomt den danske klub, der rent økonomisk er hårdest ramt, da man ud over de manglende arrangementer i Parken har måttet lukke Lalandia i Rødby og Billund ned som følge af coronavirussens hærgen.

FCK's spillere, trænere og sportslige ledelse har givet afkald på 20 pct. af deres løn i april og maj.

Se også: Dropper Brøndby - skifter til FCM

Se også: Bryder forbuddet: Superliga-spillere træner ulovligt

Se også: Historisk skridt: Sælger ikonisk stadionnavn i kampen mod corona