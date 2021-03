Parken fravalgt: Pokalfinale i Aarhus

Hvis superligaklubben AGF formår at spille sig i pokalfinalen i år, vil aarhusianerne drage fordel af at kunne spille opgøret på eget græs.

Ceres Park er nemlig blevet valgt til at huse duellen om den næstvigtigste titel i dansk herrefodbold. Det oplyser Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

Dermed er finalen for andet år i træk rykket væk fra Parken, der ellers har været finalens faste hjemsted siden nationalstadionets ombygning i starten af 1990'erne. Sidste år blev opgøret spiller på Blue Water Arena i Esbjerg.

Det vestjyske fodboldstadion havde sammen med Brøndby Stadion og Parken budt ind på at være vært for pokalfinalen i år.

Kravet til finalestadionet er en stadionkapacitet på 15.000, selv om det altså ikke er sikkert, at der må komme tilskuere til finalen på Kristi himmelfartsdag, 13. maj.

- Nu vides det jo af gode grunde endnu ikke, hvor mange fans det bliver muligt at have på lægterne, men vi glæder os til at invitere til finalefest og en af Danmarks største fodbolddage i 'Smilets By', siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

Senest ved udgangen af juni vil det blive klarlagt, hvor pokalfinalen skal spilles i 2022 og 2023.

Der er otte hold tilbage i pokalturneringen i denne sæson. Foruden AGF er det B93, FC Midtjylland, OB, Vejle, Randers, Sønderjyske og Fremad Amager.

