Parken vil koge: Billetter bliver revet væk

Der bliver tryk på, når FC København og FC Midtjylland brager sammen efter landsholdspausen - både på og uden for banen.

Den københavnske klub har allerede afsat flere end 28.000 pladser til kampen, der spilles søndag 19. september.

Kampen bliver den første Superliga-kamp i Parken i over halvandet år helt uden corona-restriktioner, og FC København drømmer om at hænge den røde lampe ud.

- Interessen er heldigvis rigtigt stor. Tidligere har vi kæmpet for at skulle nå 25.000 tilskuere til en FC Midtjylland-kamp - nu begynder vi at tro på, at det kan ende med udsolgt, siger Jacob Lauesen, kommerciel direktør i FC København, til Ekstra Bladet.

FCK har aldrig haft udsolgt til en Superliga-kamp i efteråret, medmindre modstanderen har været Brøndby.

Men over 28.000 har allerede sikret sig plads, så man nærmer sig de cirka 37.500, som er kapaciteten i Parken til kampen mod midtjyderne.

Der bliver trængsel på tribunerne, når FC København tager imod FC Midtjylland. Foto: Jens Dresling

Tidligere var AGF den modstander, der trak næstflest til Superliga-kampe i Parken, men deres plads er overtaget af FC Midtjylland.

- Vi kan virkelig mærke den sportslige rivalisering. FC Midtjylland begynder at være en klar nummer to, siger Jacob Lauesen.

FC København og FC Midtjylland har været de to bedste hold i denne sæson, og alt peger på, at de kommer til at duellere om guldet i denne sæson.

For første gange i to år indtager FC København førstepladsen med 17 point efter de første syv runder, mens FC Midtjylland er to point efter på andenpladsen.

Inden mødet i Parken 19. september skal FCK i den kommende runde en tur til Randers, mens midtjyderne har en hjemmekamp mod FC Nordsjælland.