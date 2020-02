Pas på, FCM! FCK har gjort det før

Forspringet er på ingen måde af Liverpool-dimensioner, men ni point er alligevel en del.

Især når det er et suverænt Midtjylland-mandskab, som skal hentes.

FCK's elendige start på forårssæsonen, hvor de kun har fået et point mod de to bundhold, står i skarp kontrast til midtjydernes to 2-0-sejre. Mens Ståle Solbakken og co. hen over vinteren kunne kigge på acceptable fire point op til konkurrenten, er det nu ni point, der skal jages.

Måske en umulig opgave vil flere FCK-fans tænke?

Men ikke nødvendigvis. Københavnerne har gjort det før.

For 16 sæsoner siden - i 2004 - lå FCK på tredjepladsen med seks point op til Esbjerg og ni point op til Brøndby med 14 runder igen. Samme antal runder, der er tilbage i den igangværende sæson.

Dengang hentede FCK ti sejre, to uafgjorte og to nederlag i de sidste 14 kampe. Med fire runder igen blev det blandt andet til en FCK-sejr i Parken over Brøndby. Álvaro Santos blev enlig målscorer. I samme antal kampe formåede Brøndby blot at vinde seks gange.

Undervejs blev det til et 1-6-nederlag hjemme på Brøndby Stadion mod Esbjerg.

FCK sluttede med 68 point efter 33 runder. Brøndby med 67.

Med tre runder igen i 2004 vandt FCK 2-0 i Esbjerg. En kamp, som var med til at sikre dem mesterskabet. Peter Møller scorede kampens første mål efter 12 minutter. Foto: Claus Bonnerup

To sæsoner tidligere var FCK utrolig tæt på at gøre det, de formåede i 2004. FCK havde hele ti point op til Brøndby med 14 runder igen. Begge klubber sluttede med 69 point, men Brøndby med en bedre målscorer.

I sæsonerne 2001/2002 og 2003/2004 mødte alle hold hinanden tre gange, mens der i denne sæson er to møder i grundspillet. FCK og FC Midtjylland kommer dog til at møde hinanden fire gange, da begge bliver en del af mesterskabsspillet.

Herunder kan du se Ekstra Bladets gennemgang af tidligere Superliga-sæsoner med 14 runder igen.

