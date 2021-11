Pas på, FCM! Forrygende stime fortsætter

Brøndby vandt sjette Superliga-kamp i træk, efter at Mikael Uhre igen blev afgørende for mestrene

Døren til mesterskabskampen er i den grad blevet sparket hårdt ind af Brøndby.

Med sjette Superliga-sejr i træk og 22 point ud af 24 mulige i de seneste otte Superliga-kampe er Brøndby kun fire point efter førende Midtjylland, der spiller mandag.

De tre point i 1-0-sejren over Randers blev sikret af Mikael Uhre, der scorede sit 11. ligamål i denne sæson.

Niels Frederiksen kan derfor gå på Superliga-julepause med et smil langt oppe over begge ører.

Brøndby-bossens mandskab har fået musikken til at spille efter en skidt start på sæsonen. Foto: Lars Poulsen

Brøndby-dominans fra start

Begge mandskaber havde spillet europæisk på hjemmebane for under tre døgn siden.

Det var hjemmeholdet, der fra kampens start havde de mest friske ben.

Brøndby kørte lige fra første minut bolden godt rundt i egne rækker, og det var det første kvarter et sjældent syn, at Randers var på bolden.

Der gik et kvarter, før de blågule nærmede sig målet for første gang, da Sigurd Rosted headede over på et hjørnespark. Herefter fik Randers lagt et mindre tryk med tre hjørnespark, men så slog Brøndby til.

Og hvem ellers end Mikael Uhre?

Brøndby brød bolden højt på Randers’ halvdel. Marko Divkovic, der havde en sjælden optræden i start-11’eren, holdt bolden centralt, og da ingen gik til ham, bragede han på mål.

Afslutningen tog stangen og dumpede ned for fødderne af Mikael Uhre. Superliga-topscoreren satte - naturligvis - stensikkert riposten i nettet, og Sydsiden råbte ‘Uhre, Uhre, Uhre’.

Kort inden pausen fik Randers en god mulighed for at svare igen på et hjørnespark. På forreste stolpe headede Erik Marxen på oversiden af overliggeren.

Superliga-topscoreren var som så ofte før iskold, da muligheden bød sig. Foto: Lars Poulsen

Kørte sejren hjem

I anden halvleg havde Andreas Maxsø første store chance. Han dukkede op bagerst på et hjørnespark, men forsøget blev noget tilfældigt blokeret af holdkammerat Divkovic.

Kort efter fik Brøndby en gigantisk dobbeltchance for at udbygge føringen. Morten Frendrup huggede på mål fra kanten af feltet. Patrik Carlgren reddede og stod også i vejen for Slimane på returen.

Randers kom herefter længere frem på banen, og Stephen Odey havde et forsøg lige på Mads Hermansen, mens Tosin Kehinde havde en kæmpe chance til sidst, men kronjyderne fik aldrig udlignet.

Brøndby tager sin sjette Superliga-sejr i træk. Begge mandskaber spiller to pokalkvartfinaler og en vigtig Europa-kamp i december, inden de går på julepause.

