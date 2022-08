PC: - Har ikke hørt, at det er done deal

Cyriel Dessers har valgt sin næste klub.

Og valget faldt ikke på FC København.

Sådan lyder det i hvert fald fra den anerkendte italienske transferjournalist Gianluca Di Marzio, der beretter, at den nigerianske angriber er tæt på at lave en aftale med den nyoprykkede Serie A-klub Cremonese.

Cremoneses sportsdirektør, Simone Giacchetta, rejste ifølge Di Marzio mandag til Belgien for at forhandle de sidste detaljer på plads, og parterne skulle være så tæt på at nå til enighed, at transferjournalisten fortæller, at 27-årige Dessers allerede kan være i spil, når Cremonese møder Fiorentina 14. august.

Cyriel Dessers ligner mere og mere en mand, der skal spille Serie A efter sommerferien. Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

Selvom alt tyder på, at Dessers skal til Cremona og ikke København, lyder det ikke på sportsdirektør i FC København Peter 'PC' Christiansen, at hovedstadsklubben har resigneret fuldstændig i kampen om den farlige angriber, når han bliver spurgt ind til det mulige skifte til Cremonese.

- Det kan godt være, at det ser ud til det. Det må tiden jo vise.

- Jeg har ikke set eller hørt noget om en done deal, siger 'PC' til Ekstra Bladet efter dagens træning.

Meget tyder dog på, at FC København må fortsætte jagten på en angriber, som Jess Thorup for alvor tror på.

I øjeblikket råder klubben over Khouma Babacar og Mamoudou Karamoko, som de eneste rigtige 9'ere i truppen.

De to januar-signings har dog langt fra været løsningen, og lige nu træner Karamoko, der blev hentet for 11 millioner, med reserverne.

'PC' mener dog ikke, at der mangler en decideret 9'er i truppen, som Jess Thorup har tænkt sig at starte hver weekend.

- Han bruger den spiller, som han synes er den bedste, og det er Pep Biel, der også blev årets spiller i Superligaen sidste sæson. Så det er altså ikke noget problem at spille med Pep Biel, udtaler sportsdirektøren.

'PC' afviser dog ikke, at mestrene er færdige på transfermarkedet og forklarer, at der kan ske rigtig meget i den sidste måned.

