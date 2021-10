'PC' om Wind: Det fortryder jeg

Det stod printet i hele ansigtet, at han stod foran pressen med en rigtig møgsag.

Og sportsdirektør i FCK, Peter Christiansen, ledte da også lidt efter ordene undervejs i snakken om fyringen af holdleder Per Wind og velfærdsofficer Mikael Antonsson.

De to vil formentlig være en del af staben en rum tid endnu, fortalte han.

- Men vi kommer til at melde noget ud, når vi har den model, der skal til nu. Vi har brug for at sunde os alle sammen efter det her.

- Jeg gav den besked. Den var hård at modtage, den var også hård for mig at levere, sagde han.

- Overvejede I at kommunikere noget ud på et tidligere tidspunkt?

- Hvis der er noget i denne sag, der generer mig, så er det, at vi ikke får den timing rigtig, svarer Peter Christiansen.

- Det var følelsesmæssigt en hård ting. Jeg har kendt Per i 22 år, siger den tidligere FCK-spiller fra perioden 2000-2005.

En dybt berørt Per Wind blev hyldet af klubbens medfølende fans inden kampen mod Viborg. Foto: Lars Poulsen

- Og jeg kender Anton og har stor respekt for hans karriere og ved, hvad han har gjort for denne klub. Så selvfølgelig gør det ondt. Det lægger jeg ikke skjul på. Det er heller ikke sjovt at være på den anden side af skrivebordet.

Nu venter omverdenen så på en forklaring på og beskrivelse af den omstrukturering, der er i gang i klubben.

- Det er en direkte udledning af, at man havde en model før, hvor der var en manager, som havde brug for en type støtteapparat. Vi har brug for at dele noget op omkring staben, så det kommer til at se anderledes ud fremadrettet. Det er en tilpasning og nogle justeringer.

- Der er ingen økonomi i det?

- Der er flere elementer i det.

At Per Wind fylder 67 i august næste år og dermed officielt bliver pensionist, har tilsyneladende ikke været en faktor i overvejelserne.

- Det er altid svært. Er der et tidspunkt, der er god timing? Det har jeg svært ved at se. Jeg har fuld forståelse for skuffelsen. Nu må vi finde nogle modeller, som vi kan leve med hver især, lyder det fra sportsdirektøren.