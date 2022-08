Perfekt generalprøve: Stensikker FCK-sejr

FC København fik en pligtsejr over oprykkerne fra Lyngby, men de var på hælene før pausen, hvor storspil af Mathew Ryan reddede dem

FC København fik den perfekte generalprøve forud for onsdagens returkamp mod Trabzonspor i play-off runden til Champions League.

3-0 sejren over Lyngby gav både selvtillid og et signal om, at mestrene tog opgaven mod oprykkerne meget alvorligt.

FCK satte tingene på plads mod Lyngby med en klar 3-0 sejr. Foto: Jens Dresling.

Sejren kom i hus i kraft af en god start på anden halvleg, hvor mestrene satte tingene på plads.

Men FCK måtte slide for sejren specielt før pausen, hvor det kun var storspil af Mathew Ryan, der forhindrede oprykkerne i at score.

Lyngby ville gerne byde mestrene op, og de gjorde det faktisk rigtig fint, men læresætningen for oprykkerne må være, at der ikke er plads til at begå defensive fejl. De bliver resolut straffet på det her niveau.

Pep Biel scorede på straffespark og blev skiftet ud i anden halvleg. Foto: Jens Dresling.

Annonce:

Alle tre FCK-scoringer var reelt et udtryk for defensive fejl fra hjemmeholdet. Den tredje scoring også et bevis på den individuelle klasse, som Victor Claesson besidder.

Han opfangede en dårlig aflevering fra Marcel Rømer uden for feltet, løb mellem fire modstandere, inden han scorede i det lange hjørne.

Med tanke på sæsonens vigtigste kamp onsdag ved Sortehavet, havde Jess Thorup lidt overraskende blot skiftet fire mand: Zeca, Diks, Lerager og Khocholava fik et hvil.

Mamoudou Karamoko spillede for første gang fra start. Og han imponerede ikke. Foto: Jens Dresling.

Peter Ankersen og Isak Johannesson fik chancen, ligesom det var første kamp fra start for både Valdemar Lund og Mamoudo Karamoko. Og her slap førstnævnte klart bedst fra den opgave.

Selv om Valdemar Lund fik et gult kort, leverede han en solid indsats ved siden af Denis Vavro.

Til gengæld er det helt tydeligt, at Karamoko slider med de spillemæssige relationer til sine holdkammerater. Det er svært at se han fortsat er i klubben, når transfervinduet er lukket.

Jess Thorup fik en sejr forud for returkampen mod Trabzonspor. Foto: Jens Dresling.

Ude på bænken fik Khouma Babacar lov at sidde hele opgøret. Og det var endnu et klart signal fra Jess Thorup om, at tilliden til angriberen er ikke eksisterende.

Mathew Ryan imponerede for FCK specielt før pausen. Her diskede den australske landsholdskeeper op med fire store redninger.

Annonce:

Specielt hovedstødet fra Mathias Kristensen nede ved roden af den ene opstander, var en klasseredning fra FCK-keeperen.

Kamil Grabara må her i sin skadepause sidde og tænke, at pladsen mellem stængerne i FCK-buret lige pludselig slet ikke er så sikker længere. Ryan har i hvert fald fået en imponerende start.

Til trods for FCK førte 3-0 satte Jess Thorup alligevel Carlos Zeca og Lukas Lerager på banen efter pausen.

Sejren giver lidt ro til hjemmeholdet i Superligaen. Oven på en meget ujævn start med nederlag til Horsens, Viborg og Randers.

Lyngby er nu efter seks runder stadig uden en sejr. Spillemæssigt ser det fint ud hos oprykkerne, men i de afgørende situationer i begge felter har de stadig meget at arbejde med.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også:

Transferbrag lurer i FCK: PC har ét stort skud i bøssen

Før årets største kamp: Det sejler i FCK

Vil have brandvarm dansker: Nyt millionbud afvist