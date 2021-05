Peter Graulund stævner TV3

Peter Graulund har stævnet TV3 for uberettiget fyring sidste efterår - nu mødes parterne i byretten, hvor Graulund har indkaldt to tidligere landsholdsprofiler som sine vidner

Peter Graulund og hans tidligere arbejdsgiver, Nordic Entertainment Group, skal næste forår mødes i byretten.

Her skal det afgøres, om tv-stationens fyring af den tidligere fodboldekspert sidste efterår var uberettiget.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kræver Peter Graulund fuld lønkompensation for fyringen.

Peter Graulund blev fyret i slutningen af september sidste år for et par episoder, hvor han befandt sig i en særdeles uheldig dobbeltrolle, som hans arbejdsgiver ikke var bekendt med på forhånd.

Peter Graulund har slæbt sin tidligere arbejdsgiver, TV3 Sport, i retten for uberettiget fyring. Foto: Claus Bonnerup

Kim Mikkelsen, sportschef hos Nordic Entertainment Group, kalder det et tillidsbrud, hvad der skete sidste efterår. Og derfor stoppede samarbejdet brat.

- Kim Mikkelsen, har Peter Graulund stævnet jer?

- Det er egentlig ikke noget, jeg har så mange kommentarer til, men nu du er så godt orienteret, kan jeg godt bekræfte, at Peter Graulund har stævnet os for uberettiget afskedigelse.

- Sagen er berammet til engang i 2022, og så må den gå sin gang. Jeg vil ikke gå yderligere ind i det ud over at gentage, hvad jeg sagde, da vi stoppede samarbejdet med Peter. Nemlig, at vi er ærgerlig over, at det kom dertil, men set i lyset af det, der skete, var tilliden mellem os væk.

- Graulund valgte at fortie ting, da vi bad ham lægge kortene på bordet, siger Kim Mikkelsen.

Uheldig dobbeltrolle

Peter Graulund var ansat som fodboldekspert på TV3 Sport, men optrådte lige pludselig på et foto sammen med AaB-talentet Marcus Hannesbo. Det gjorde han i forbindelse med forlængelsen af kontrakten for AaB-talentet.

Men Graulund havde rent faktisk intet at gøre i den situation. Han stillede op som stand-in for spillerens agent, Mikkel Beck, der ikke kunne være i Danmark på grund af corona-situationen.

Få dage senere afslørede Ekstra Bladet, at der var endnu et tilfælde, hvor Peter Graulund havde befundet sig i en særdeles uheldig rolle stik imod de aftaler, han havde med sin arbejdsgiver, Nordic Entertainment Group.

Peter Graulund, der har taget agenteksamen, havde deltaget i et møde sammen med sin gode ven, agenten Mikkel Beck, der deltog virtuelt, og FCN-anføreren Magnus Kofod Andersen. Han var netop kommet i stald hos Mikkel Beck.

Peter Graulund var en temperamentsfuld herre, da han var aktiv. Her fra en kamp mod OB, hvor han skælder ud på Atle Roar Håland. Foto: Ernst van Norde

Peter Graulund blev afskediget samme dag, som historien så dagens lys, fordi han ikke havde fortalt sin arbejdsgiver om, han havde deltaget i det pågældende møde.

Nu bliver næste skridt afgjort ved domstolene, som altså skal tage stilling til, om Peter Graulund er berettiget til den fulde lønkompensation.

Har ikke talt sammen

Det bliver en spektakulær sag, fordi Peter Graulund, ifølge Ekstra Bladets oplysninger har indkaldt to af sine tidligere kolleger, Martin Jørgensen og Per Frimann, som vidner i sagen.

- Jeg kan forstå, at der er lagt op til, at der skal føres vidner. Er det korrekt, at to af vidnerne er hans tidligere kolleger Martin Jørgensen og Per Frimann?

- Det kan jeg bekræfte, men ønsker i øvrigt ikke at udtale mig yderligere om sagens indhold. Den må gå sin gang ved retten.

Peter Graulund udgav for nogle år siden en bog om sin karriere. Efter fyringen på TV3 Sport er han begyndt at lave talkshows for Danske Spil. Foto. Claus Bonnerup.

Har du talt med Peter Graulund, efter I stoppede samarbejdet?

- Nej.

- Hvad er dit indtryk, at der sker nu?

- Som sagt er sagen berammet til behandling i foråret 2022, og så må den gå sin gang.

- Vi er ærgerlige over, at det er endt, hvor det er endt. Men i og med, at tilliden mellem os var væk, var vi nødt til at skilles dengang i efteråret. Jeg har ikke yderligere kommentarer, siger Kim Mikkelsen, der er sportschef hos Nordic Entertainment Group.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Peter Graulund, der tog telefonen og meddelte, han sidder i møde. Siden blev røret lagt på, og han er ikke vendt retur, selv om vi også har henvendt os via sms.