Pibekoncert og 1300 grillpølser: Et storslået comeback

Spillerne har savnet tilskuerne, men spørgsmålet er, om også dommerne har…

I Lyngby blev de lokale helte hyldet af den tilbagevendte fanskare, selvom de onsdag aften tabte bundgysset mod SønderjyskE.

Dommer Jakob Sundberg derimod fik en pibekoncert af de helt store.

Det er én af lydene af fodbold. De lyde, der hele året har været skåret ud af Superliga-forestillingen.

Vi har hørt spillerne råbe, og trænerne skråle, men det har lydt forkert at være til fodbold på de tomme stadioner.

Det har været som at være til en koncert uden musikere.

Trommen under en sjælden pause. Foto: Anthon Unger

Lyden af fodbold er noget andet.

Det er stortrommens insisterende rytme, sangene og klapsalverne.

Det er det kollektive 'nuuiiiiijjjj' ved en stor chance, kommentarerne fra tribunen ('piber du nu igen, Glen') og piften af dommerne.

Alt det fik vi i Lyngby, hvor 2271 tilskuere var samlet til den første Superliga-kamp med tilskuere i 2021.

Blandt dem var 42-årige Thomas Øvilsen fra Islev og hans 13-årige datter Laura.

Thomas voksede op i Lyngby, og kærligheden til den 100 år gamle klub er gået i arv.

Selvom Laura spiller fodbold i Brøndby, holder hun med Lyngby, og glæden ved igen at være på hjemmebanen kunne ses i hendes øjne og høres i hendes stemme.

Kærligheden til Lyngby er gået i arv fra Thomas Øvilsen til 13-årige Laura. Foto: Anthon Unger

- Det er megafedt at være tilbage - men det er pisseærgerligt, at vi ikke vinder. Lyngby havde 100 procent fortjent at vinde, sagde hun og var ikke alene med den opfattelse.

'De Kongeblå' var bedst og ville mest, men SønderjyskE scorede på det ene forsøg, som de havde inden for rammen i hele kampen.

Efter et kvarter hamrede Marc Dal Hende dem på sejrskurs med et brag, og det fik dem ikke ligefrem længere frem på banen.

Lyngbys Victor Torp ramte stolpen med et frispark efter en halv times spil, inden det dramatiske højdepunkt indtraf sidst i 1. halvleg.

Efter at have konsulteret VAR vekslede dommer Jakob Sundberg det gule kort, han havde givet Marcel Rømer, til et rødt.

- Skandaledommer, lød den kontante vurdering fra Laura i pausen, og den afspejlede ret præcist, hvad hovedparten af tilskuerne i Lyngby mente om den VAR-dom.

Lyngby-tilhængerne var stærkt utilfredse med den kontroversielle udvisning af Marcel Rømer. Foto: Anthon Unger

Også i undertal var Lyngby bedst, men blev ikke belønnet efter fortjeneste og tabte et stort skridt i overlevelseskampen.

- Det er noget skuffende, ik’! Vi sidder rigtig fint på det, selvom vi er en mand i undertal. Vi havde fortjent uafgjort - i hvert fald.

- Men det var fantastisk at være tilbage uanset hvad. Der manglede bare, at vi fik hevet et point med hjem, sagde Thomas Øvilsen, der trods nederlaget forlod Lyngby Stadion med et smil.

Den berømte Lyngby-pølse både solgte og smagte godt. Foto: Anthon Unger

Det er svært andet, når man mærker, hvordan det er at gå til fodbold igen.

Når man rammes af energien fra tribunen, smager øllen fra boden og sætter tænderne i en af grillmester John Skjødts perfekt brankede pølser.

Den berømte Lyngby-pølse skal mætte sultne maver, der har længtes efter smagen af fodbold.

1300 forventede han at sælge, og bedømt på køen lignede han en mand, der kom i mål.

Det gjorde Lyngby ikke helt sådan rent pointmæssigt, men alligevel havde også Lyngby-fans i alle aldre en god aften.

Det har været lange, mørke måneder i coronaens tegn, men nu lysner det. Endelig.

Tilskuerne er tilbage. Fodbold er igen fodbold.