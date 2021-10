Pinlig afklapsning: - Det var børn mod mænd

AaB blev mandag aften klædt fuldstændig af mod oprykkerne fra Viborg FF i Superligaen.

Fem mål lukkede nordjyderne ind på hjemmebane i en kamp, hvor intet hang sammen.

Dermed har AaB tabt pusten i Superligaen med nederlag i tre af de fire seneste Superliga-runder.

Der var ingen undskyldninger, men til gengæld heller ikke den store bekymring på den lange bane i AaB-truppen.

- Vi tabte til et meget, meget bedre hold. De kom alt for nemt til chancer, og mentaliteten var til forskel, lød det fra Jacob Rinne, der blev skudt fuldstændig i sænk uden at spille en dårlig kamp.

Jacob Rinne havde en skidt aften på kontoret i Aalborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Det virkede ikke kun til at være mentaliteten, den var gal med. Det virkede til, at I blev fuldstændig læst. Hvad tænker du om det?

- Det handler ikke om 3-5-2 eller 4-4-2. Intet system kunne have hjulpet os. Det var børn mod voksne mænd.

- I Sverige har man en talemåde om sådanne kampe, hvor det ene hold ikke møder op: Vi stillede støvlerne på banen og forventede, de ville gøre arbejdet for os. Det er for dårligt, men sådan er fodbold så mystisk nogle gange, lød det fra Jacob Rinne.

Det var pinligt at være AaB'er mandag aften. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Rasmus Thelander stemte i.

- Vi kommer til at stå her længe, hvis jeg skal remse alt det op, som vi gjorde dårligt mod Viborg. Vi kan slet ikke acceptere, at vi faldt sammen på den måde.

- Folk var afklarede i omklædningsrummet. Der blev ikke sagt meget. Det er et godt tegn, fordi alle ved, hvor pinligt det var, og nu skal vi ud og revanchere os i pokalen på torsdag, sagde Rasmus Thelander.

Drama før kampstart: Fanbus angrebet af stenkast