Pinlig ydmygelse i Aalborg

AALBORG (Ekstra Bladet): Så står der for alvor storkamp på programmet næste søndag i Randers, når kronjyderne skal forsøge at fortsætte rollen som ond ånd for de sydlige ærkefjender og i øjeblikket succesfulde AGF.

Thomas Thomasbergs tropper sørgede for at skærpe interessen yderligere for det altid dramamættede opgør ved selv at knuse det nordjyske rivaler med 3-0 på udebane.

En ydmygelse af de store for den tidligere mesterklub på eget græs.

Østrigske Marvin Egho var manden, der lagde grunden til gæsternes triumf, da han efter knap en halv times spil kom højest i en hovedstødsduel efter et hjørnespark og headede bolden ind bag Jacob Rinne til 1-0-føring.

Og et kvarter før tid slukkede formstærke Saba Lobjanidze så reelt lyset for hjemmeholdet, da han blev spillet fri tæt under mål og let kunne sende bolden i nettet til 2-0. Mikkel Kallesøe stod i slutfasen for scoringen til 3-0.

Dermed cementerede Randers ikke bare for en ny triumf for sig selv, men sørgede også for yderligere nedtur til AaB, som tabte for tredje gang i træk.

Det skete efter en ny rædselsfuld 1. halvleg, hvor intet fungerede.

Som mod FC Nordsjælland kom der lidt mere vilje med en periode efter pausen, og det udløste også en stor chance for udligning efter 57 minutter.

Her fik hjemmeholdet nemlig tilkendt et straffespark – dømt for hands mod den stærkt spillende Randers-anfører Erik Marxen.

Norske Iver Fossum blev sat til at sparke, men han blev luret af Patrik Carlgren i Randers-målet, der nåede ned og klarede skuddet helt ude ved højre stolpe.

Fossom var næppe blev sat til at sparke, hvis anfører Lucas Andersen havde været på banen.

Men det var han ikke.

Anføreren var godt nok tilbage i truppen efter to kampes fravær, men han sad på bænken indtil midtvejs i 2. halvleg. En klar indikation af, at han endnu ikke er 100 procent i orden, men det er nu ikke kun hans fravær, der har været årsag til de seneste kampes nedtur.

Både mod AGF, FC Nordsjælland og mod Randers har der i uhyggelig grad manglet både gejst og gnist. Så der er meget at rette op på for træner Jacob Friis i den kommende tid.

Festen fortsætter: AGF bomber videre

Se også: Hvad nu, Ståle? FCK-uheld på stribe

Grim eftersmag: FCK-mareridt i målfest