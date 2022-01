Pinligt koks: Nu er han solgt

Tobias Børkeeiet er fortid på Vestegnen og vender tilbage til Norge, hvor han skal fortsætte karrieren i Rosenborg.

Det bekræfter Brøndby IF på sin hjemmeside.

Tidligere tirsdag kom Brøndby ved en fejl til at offentliggøre salget på Twitter, inden alt var på plads. Det tweet blev hurtigt slettet. Læs mere om svipseren her: Ups! Afslører transfer for tidligt

Midtbanespilleren kom til Brøndby i 2019 for et beløb på knap ti millioner og har siden spillet 46 officielle kampe og for klubben.

Børkeeiets eneste mål i Brøndby-trøjen kom i et opgør mod FC København tilbage i august.

Der var store forhåbninger til nordmanden, da han først kom til Vestegnen, men skader, og en operation har spoleret tiden hos Brøndby, og Børkeeiet skal nu forsøge at få kickstartet karrieren i den norske storklub Rosenborg.

22-årige Tobias Børkeeiet bliver den anden spiller på blot to dage, der forlader Brøndby til fordel for Norge.

Mandag blev Anton Skipper solgt til Sarpsborg 08.

Mikael Uhre er ligeledes på vej væk fra de danske mestre, og Brøndby meddelte lørdag, at man er blevet enig med Philadelphia Union i MLS.

