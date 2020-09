Pione Sisto skifter til FC Midtjylland

Pione Sisto er ny FC Midtjylland-spiller.

Det bekræfter hans nu tidligere arbejdsgiver, Celta Vigo, på klubbens hjemmeside.

Dermed er der sat endegyldigt punktum for et dramatisk transfer-poker om den 25-årige offensivspiller.

Sisto kunne i sidste uge ikke nå til enighed med FC København, hvorfor kontraktforhandlingerne i den danske hovedstad brød sammen.

Den vævre dribler vendte i stedet snuden hjem mod Spanien, men bare for en kort visit.

Fredag landede Sisto således igen i Københavns Lufthavn - dog kun for at sætte kursen videre mod Herning.

Her bestod han uden problemer det obligatoriske lægetjek, og lørdag blev det så officielt, at underskriften er i hus for begge parters vedkommende.

FC Midtjylland har endnu ikke meldt noget ud om hverken køb eller kontrakt, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger betaler de danske mestre i første omgang 16 millioner kroner for at få deres tidligere profil retur.

Derudover tilkommer bonusser til Celta Vigo på yderligere ni millioner, hvis der blandt andet bliver præsteret på den europæiske scene.

Pione Sisto nåede at optræde for den spanske klub i 135 kampe, hvor det blev 18 scoringer undervejs.

