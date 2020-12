Skuffelsen stod skåret i Rasmus Falks ansigt, da han skulle gøre status over udbyttet af sæsonens sidste kamp.

En hjemmekamp, hvor en pauseføring på Pep Biels flotte mål blev formøblet efter pausen, da Troels Kløve udlignede efter et dumt boldtab af Bryan Oviedo.

- Det var en pisseirriterende måde at slutte af på, sagde offensiv-profilen og henviste til de 120 pokalminutter mod FC Midtjylland torsdag aften.

- Det er en kamp med dårlig kvalitet mellem to hold, der var brugte. Vi ligner i perioder et drænet. Alle prøver at give sig fuldt ud, men ja, jeg kunne godt mærke, at det blev en lang kamp torsdag.

- Vi skal vinde hjemme og specielt, når vi har resultatet, så må vi være kloge nok til at sige, at nu kører vi den hjem.

Rasmus Falk var forbitret over ikke at kunne tage den fjerde sejr på stribe i Superligaen. Foto:Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Træner Jess Thorup delte selvsagt ærgrelsen over ikke pointmæssigt at tage et fuldt dusin i sæsonens sidste fire superligakampe.

- Vi må nøjes med ti ud af de sidste 12 point, og det er selv ærgerligt. Taget var jo røget af Parken, hvis vi havde taget den fjerde sejr på stribe, men jeg kan jo ikke forlange mere af spillerne i dag.

- Vi har jo chancerne, og jeg kan godt forstå, at Viktor sidder derinde og ærgrer sig lige nu, sagde han med adresse til indskifteren, der først lavede en flot solomanøvre men siden storbrændte fra kanten af det lille felt.

- Jeg kan ikke huske, at Kalle har en redning i dag, og det er bittert. Men nu skal vi have lukket et svært 2020 ned, og så starter jagtsæsonen lige om lidt, lød det offensivt fra træneren, der dog helst ikke vil målsætte en placering for forårs-ambitionen.

- Jeg håber, vi kan være en del af topstriden i foråret, men det er klart, at vi skal komme buldrende. Det synes jeg også, vi har kvaliteterne til. Når vi kontrollerer kampene, som vi har gjort på det seneste, så ligger der mange point og venter.

Nicolai Boilesen bliver mere og mere dominerende fra sin plads i det centrale forsvar, men det gjorde ikke humøret bedre efter de tabte point. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det ventende transfervindue vil han ikke melde for meget ud om.

- Vi er allerede godt i gang. For mig handler det om at få så meget kvalitet som muligt ind i truppen. Jeg har ikke fået lovning på noget. Og ellers har vi rigtigt mange dygtige spillere i truppen.

En af de dygtigste er Nicolai Boilesen, der søndag igen dominerede fra sin position i det centrale forsvar.

- Boilesen har været fantastisk de seneste kampe. Det er både hans rutine og hans ro med bolden. Han er vigtig for holdet, siger han med et nik.

- Zanka bliver også bedre og bedre på kuglen. Det er klart, at ’Boile’ har taget dirigentstokken på mange parametre, både på bolden men også i forhold til det fundament, vi prøver at bygge op gennem midten af banen sammen med Zeca og Zanka.

En succesfuld øvelse, som den tidligere stamspiller, Victor Nelsson på det seneste har måttet følge fra bænken.

