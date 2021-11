Superligaen ... 19. nov. 2021 kl. 07:21

Pivhamrende billigt guld: Én mand er i særklasse

Det kan være fristende at foretage nogle tidlige julehandler i Super Manager, men her skal du passe på, mener Ekstra Bladets managerekspert, Frederik Ingemann. Han har dog en klar transfer-opfordring, hvis du er villig til at tage en risiko