Pjækkende VM-profil klar til at droppe Superligaen

Der har ikke været nogle glimt af Edison Flores i Aalborg det seneste stykke tid.

Først var AaB-spilleren til VM med Peru og efterfølgende har han holdt ferie i hjemlandet, hvor han fortsat opholder sig, selvom han burde være vendt tilbage til Superliga-klubben.

Det er imidlertid ikke sket, og midtbanespillerens fravær kan meget vel bunde i, at han gerne vil væk fra den nordjyske klub.

- Jeg vil gerne undersøge mulighederne for at få luftforandring. Men vi må vente og se, da jeg stadig har to år tilbage af min kontrakt, fortæller Flores ifølge det peruvianske medie, Correo.

Edison Flores har misset AaBs første to kampe i sæsonen, men han er klar til at blive i klubben, hvis ikke han får mulighed for et skifte denne sommer.

- Jeg ved godt, at den danske liga allerede er begyndt. Min klub ved godt, hvad jeg vil, og hvis muligheden ikke er der, vil jeg fortsætte med at spille der, siger midtbanespilleren.

For nylig kunne AaBs sportschef, Allan Gaarde, fortælle til tipsbladet.dk, at der har været konkrete bud på Edison Flores - buddene har bare ikke været gode nok.

Den 24-årige sydamerikaner er noteret for 52 kampe for AaB, som han kom til for to år siden fra Universitario i hjemlandet Peru.

