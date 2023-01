Pludselig var de der: Gigant-klub brændt varm på dansker

Han er dansk U-landsholdsspiller og har allerede fået debut i Superligaen, og flere store klubber har tidligere vist interesse for AaB-keeper Theo Sander, der er 18 år gammel.

Og fredag var det Manchester City, der så nærmere på målmanden i en testkamp, berettede Nordjyske fredag. Og til samme medie fortæller Sander nu om interessen.

Målmanden spillede syv Superliga-kampe for AaB i et svært efterår, hvor nordjyderne aldrig helt fik det til at spille, og fredag slap han et enkelt mål ind, da Nicklas Røjkjær scorede direkte på frispark i 2-2 kampen mellem AaB og Fredericia.

Sander spillede 45 minutter.

- Det kan kun gøre mig stolt, siger han til Nordjyske om Manchester City-interessen og forklarer:

Annonce:

- Det er jo en kæmpe klub, som fylder meget i topfodbold, så det kan kun gøre mig glad, men det er jo ikke første gang, at en anden klub har kigget på mig. Det er også sådan, at jeg bliver vurderet i hver eneste kamp, jeg spiller, så det er ikke så meget anderledes.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Ernst van Norde

Tidligere har der været rygter om Juventus og Theo Sander, og der er næppe nogen tvivl om, at målmanden går en spændende fremtid i møde.

I første omgang handler det dog om for ham og Aalborg-klubben at redde sig, da man ligger næstsidst i Superligaen og med syv point op til Brøndby, der er nummer 10.

Det bliver dermed et forår, hvor man skal have nogle point på kontoen.

Theo Sander har tre U18-landskampe på cv'et og 11 kampe for U17-landsholdet.