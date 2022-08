Politiet afviser før derby

Når FC København og Brøndby IF tørner sammen søndag i Superligaen, er det første gang siden 24. oktober sidste år, begge holds fans vil være til stede på stadion.

Der ventes en eminent stemning i Parken, hvor begge hold vil forsøge at rette op på en langt fra imponerende sæsonstart med to nederlag i tre kampe.

Men én ting er det sportslige. Noget andet er fansene og deres ageren før og efter kampen.

Dét bekymrer Københavns Politi sig om.

Og det er nærliggende at spørge, om man har overvejet samme model, som kollegaerne ude på vestegnen praktiserede i denne uge, hvor FC Basel kom på besøg, og hvor man indførte skærpede strafzoner med mulighed for en fordobling af straffen.

Går du over stregen torsdag aften ved Brøndby Stadion, så får du dobbeltstraf. Det har politiet valgt efter store problemer med kriminalitet til Brøndbys kampe, og det falder i god jord hos de Brøndby-fans, Ekstra Bladet fangede inden kampen mod FC Basel Den skærpede strafzone faldt ellers i god jord hos flere Brøndby-fans

Ledende politiinspektør Peter Dahl siger til Ekstra Bladet, at det ikke bliver tilfældet. I hvert fald ikke lige nu.

- Vi er af den overbevisning, at tilstanden med fansene fra de to hold aldrig har været værre med overfald og ballade, og vi har en løbende dialog med både klubber og Divisionsforeningen om tiltag, siger han med henvisning til blandt andet de to kampe uden tilskuere fra udeholdets side.

Dialogen indbefatter naturligvis også fangrupperne.

- Og det er min klare opfattelse, at de er klar over, at vi er oppe på den høje klinge, og at vi ikke er blege for at finde de skrappe midler frem.

- Men vi kommer ikke til søndagens kamp til at indføre den slags zoner, vi så i Brøndby. Det var fint, de prøvede det, men for os vil det ganske enkelt være i sidste øjeblik, hvis vi skulle gøre det i denne omgang, siger Peter Dahl, der dog understreger, at ordensmagten vil være talstærkt repræsenteret på gaden søndag.

Han tilføjer, at politiet ser med samme alvor på fodboldfans i Storkøbenhavn som på banderne og den kriminalitet, der følger med dem.

- Vi overvejer, om vi skal til at opfatte dem på samme måde og tage de samme værktøj i brug. Det er den vej, vi kigger, siger han.

