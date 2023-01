Politiet bekræfter: To sigtet for Brøndby-vold

To personer er blevet sigtet, og en tredje vil blive det i sagen om det voldsomme overfald på Brøndby-frivillige, der i oktober fandt sted i fansenes klubhus, Hytten

Tre frivillige fra Brøndbys officielle fanklub, Brøndby Support, blev i oktober ofre i et blodigt overfald i klubhuset Hytten.

Nu har Københavns Vestegns Politi rejst sigtelser mod to af gerningsmændene. En tredje person vil blive sigtet.

Det fortæller Torben Nielsen, der er efterforskningsleder på sagen, til Ekstra Bladet.

- Det er en sag om simpel vold, hvor vi ikke har grundlag for en fremstilling. Vi har ikke haft dem inde, vi har sigtet dem gennem deres forsvarere og afventer, at de kommer til afhøring, hvis de overhovedet vil udtale sig.

- To er sigtede, og en mere vil blive sigtet, fortæller Nielsen, der uddyber, at overvågningsvideo fra Hytten har spillet en rolle i efterforskningen.

Brøndby Supports klubhus, Hytten. Foto: Kenneth Meyer

- Det har taget lidt tid, fordi vi har skullet gennemgå noget overvågning. Selvom vi får nogle navne, som nogle mener kunne være gerningsmændene, så tager det alligevel noget tid, og det gør det jo tit og ofte i sådan nogle sager her.

- Det tager tid at finde ud af, hvad er der egentlig sket, hvad kan vi se på overvågningen, og hvem er det, der går over og er gerningsmænd til det her.

Ikke fast gang i fanmiljøet

Det voldsomme overfald fandt sted et par timer efter derbyet mellem Brøndby IF og FC København søndag 16. oktober, men havde ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke noget med fodboldkampen eller 1-1-resultatet at gøre.

Vidner til overfaldet beskrev i stedet overfaldet som noget, der mindede om et værtshusslagsmål, og ifølge Ekstra Bladets kilder stod tre stridslystne mænd med bånd til Bandidos' støttegruppen Mexigang bag det, der endte med at få en meget blodig udgang for bestyreren af Hytten.

Han blev overfaldet, slået ned og sparket i en sådan grad, at det kostede ham ti sting i baghovedet, fire sting ved øjenbrynet, et brud på knoglen ved øjet og en kraftig hjernerystelse.

Torben Nielsen beskriver ikke de to, snart tre, sigtede som nogle, der efter politiets opfattelse er en fast del af fanmiljøet i Brøndby.

- Jeg vil ikke beskrive gerningsmændene som nogle, der tager med til alle kampe. Det virker ikke, som om det er dem, der tager land og rige rundt ved hver kamp. Det er det ikke.

- Det er nogle, som typisk er der til hjemmekampe og måske primært, når kampene er mod FCK.

