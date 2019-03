Politiet fortsætter jagten: Kender du disse fodboldbøller?

Københavns Vestegns Politi efterlyser endnu en gang personer, der mistænkes for at være en del af balladen efter Brøndby-FCK i november

Adskillige personer er allerede sigtet i forbindelse med urolighederne efter Brøndby-FCK 4. november sidste år, men Københavns Vestegns Politi stiller sig ikke tilfredse endnu.

For anden gang i denne uge offentliggør politiet billeder af flere personer, der mistænkes for at have angrebet politiet efter Brøndbys 0-1-nederlag på Brøndby Stadion.

De fire personer, der efterlyses denne gang, er alle mistænkt for at have kastet diverse kasteskyts mod politiet under Brøndbyøster Station.

Mand, lys i huden, 25-35 år, skæg om munden, iført sort jakke med hætten oppe, blå cowboybukser og sorte kondisko med hvide striber af mærket Adidas.

Mand, lys i huden, ca. 35 år, kort, mørkt hår, kort fuldskæg, mørke øjenbryn, iført sort, vatteret jakke med lysegrå hættetrøje under, blå cowboybukser med opsmøg, grå kondisko med striber af mærket Adidas.

Mand, lys i huden, 20-30 år, iført hvid hættetrøje, blå halsedisse, sort, hue, sorte bukser.

Mand, lys i huden, 20-30 år, kort, mørkblondt hår, iført sort jakke, lys bluse under, mørke cowboybukser, sorte sko.

Onsdag blev to personer efterlyst, men ifølge kommunikationschef for Københavns Vestegns Politi Claus Buhr er de to endnu ikke identificeret.

Det oplyses desuden, at 17 personer er identificeret.

'Vi har nu identificeret i alt 17 personer i forbindelse med fodbold-urolighederne 4. november 2018, men vi har fortsat brug for offentlighedens hjælp til at få identificeret flere af dem der deltog i sammenstødene', lyder det fra politikommissær Andreas Mollerup.

En 23-årig mand sidder varetægtsfængslet for sin formodede rolle i balladen.

Urolighederne opstod efter kampen og stod på i flere timer. Adskillige politibetjente blev udsat for vold i form af slag, spark og kasteskyts, og en enkelt betjent blev indlagt på Herlev Sygehus til observation for sine skader.

