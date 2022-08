Politiet melder ud: Vil høre fra ofre og vidner

Københavns Politi er ude med en efterlysning af de forurettede og vidner fra episoden i et S-tog, hvor FCK-fans fik frarøvet deres trøjer

Københavns Politi kommer nu med en efterlysning efter en meget omtalt episode i et S-tog efter søndagens derby mellem FCK og Brøndby.

I en pressemeddelelse oplyser politiet, at de endnu ikke har identificeret den eller de forurettede i sagen.

Sagen behandles på baggrund af den videooptagelse, der vidt og bredt er blevet delt på sociale medier, som et røveri.

- Der florerer en video, hvor en gerningsmand iført Brøndby-trøje tvinger en ung mand til at tage en FCK-trøje af og aflevere den. Københavns Politi efterforsker sagen som røveri, men har endnu ikke identificeret den eller de forurettede, skriver Københavns Politi.

Politikommissær Poul Hansen efterlyser i pressemeddelelsen af høre fra både de forurettede samt vidner, der var tilstede i S-togskupéen.

- Ud fra optagelsen vurderer vi, at der er tale om et røveri. Der kan desuden være flere forurettede, men vi har hverken identificeret den unge mand på optagelsen eller eventuelle andre.

- Derfor vil vi meget gerne i kontakt med både forurettede og med vidner, der har overværet episoden, lyder det fra politikommissær Poul Hansen.

Personer, der har oplysninger i sagen, bedes kontakte Københavns Politi på telefon 114.

Mega ydmygende

Ekstra Bladet var mandag aften i kontakt med én af de forurettede, der ønskede at forblive anonym.

- Det var mega ydmygende. Især når der sidder så mange mennesker, og man sidder der i bar mave, fortalte han om hændelserne i toget.

- Lige pludselig kommer der en fyr råbende og skrigende gennem toget. Da han kommer til vores kupé, river han fat i min skulder.

- 'Tag den fucking trøje af, eller jeg smadrer dig', lød truslen fra gerningsmanden.

- Jeg tager trøjen af og sidder så der i bar mave. Jeg prøver så at tage min hættetrøje på. Den slår han så ud af min hånd.

- Det var virkelig ubehageligt. Han truede med knytnæve.

Offeret har oplyst til Ekstra Bladet, at han havde været i dialog med Københavns Politi. Allerede mandag aften blev det omtalt, at der var mere end ét offer i sagen. Læs videre om den meget omtalte episode i S-toget her.

