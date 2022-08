Politiet raser efter ballade

Brøndby-tilhængernes opførsel i København var alt andet end tilfredsstillende for Københavns Politi, der ikke vil afvise at anbefale et forbud mod udebanefans igen, lyder det fra politiinspektør Peter Dahl

120 ødelagte sæder i Parken, maskerede fans i gaderne og kast af pyro og sten mod politiet.

Københavns Politi var alt andet end tilfredse med, hvordan det forløb, da Brøndbys tilhængere søndag efter deres udelukkelse gjorde retur i de københavnske gader i forbindelse med derby i Parken.

- Jeg vil gerne starte med at sige, at vi er selvfølgelig ikke tilfredse med den afvikling, der har været, lyder det fra ledende politiinspektør i Københavns Politi, Peter Dahl.

Det var synligt for de fleste af de 32.630 fremmødte på stadion, hvordan en gruppe mennesker i udebaneafsnittet smadrede og afrev sæder på tribunen.

Ifølge FC København hele 120 stykket af slagsen.

Det var dog ikke det eneste ballade, der var omkring kampen.

- Der er jo også sket andre ting, end bare det, der skete i Parken, slår Peter Dahl fast.

Brøndbys fanmarch med maskerede personer i front. Foto: Ekstra Bladet

- Vi har ikke haft større slagsmål mellem fangrupperingerne, men den klassiske opførsel af Brøndby-fans i forhold til at kaste sten efter vores politifolk, kaste massivt med kanonslag - blandt andet knaldede de et kanonslag af på Hovedbanegården, der gjorde, at hovedbanen kortvarigt måtte evakueres og folk løb fra deres effekter, som vi så det ude i Fields, fortæller Dahl.

- Så samlet set sidder vi ikke tilbage med en fornemmelse af, at det var super godt, at Brøndbys fans kom tilbage.

- De har næsten levet op til de forventninger, vi desværre havde til dem.

- Så hvis det stod til jer, ville du så igen fraråde, at der kom Brøndby-tilhængere i Parken?

- Jeg synes, det er tidligt nok at træffe den beslutning, men det jeg i hvert fald gerne vil sige, er, at nu går vi i dialog med Rigspolitiet og beder om at få udredt, i hvilket omfang politiet kan træffe de her beslutninger om, om der kan være fans eller ikke være fans.

- Når vi har fået den vurdering, så vil jeg da ikke afvise, at vi vil kigge den vej, lyder det fra politiinspektør Peter Dahl.

120 sæder blev søndag flået af i Parken, oplyser FC København. Foto: Jens Dresling

Sæderne blev kastede mod banen, men det opsatte hegn forhindrede dem i at nå langt. Foto: Jens Dresling

FC København tilfredse med afvikling

Anderledes positivt har man i FC København oplevet afviklingen af søndagens derby i Parken.

- I forhold til al den snak, der havde været på forhånd om, hvor slemt det ville blive, så synes vi jo faktisk, at 99,99 procent, pånær de, der smed med sæder, viste, at de godt kan opføre sig ordentligt, lyder det fra klubbens kommunikationschef, Jes Mortensen, til Ekstra Bladet.

- Så det, syntes vi, var rigtig, rigtig glædeligt. Det var ikke et derby med kaos og vold og slagsmål, det var det sådan set ikke, fortæller Mortensen videre, men understeger, at FC København kun forholder sig til den del af afviklingen, der foregik på stadion.

Jes Mortensen oplyser samtidigt, at et par stykker af de, der afrev sæder, på vej ud fra stadion blev anholdt.

- Vi var så heldige/dygtige, at allerede mens det stod på, så lykkedes det at identificere en del af dem, der gjorde det, og de blev anholdt på vej ud og får en erstatningskrav for det, der er blevet ødelagt.

Og der er tale om et ganske klækkeligt erstatningsbeløb. Et sæde koster nemlig plus 1000 kroner, fortæller Mortensen, og således løber hærværket op i mere end 120.000 kroner.

Deler ikke holdning

Hos Københavns Politi stiller ledende politiinspektør Peter Dahl sig uforstående overfor, at FC København er tilfredse med afviklingen af søndagens derby.

- FC København selv udtrykker tilfredshed med afviklingen af kampen. Er det dit indtryk, at problemerne er rykket ud i byen i stedet for at befinde sig i og omkring Parken?

- Jeg må bare stille mig uforstående overfor, at man kan være tilfreds med afviklingen af en kamp, når man har fået revet 120 sæder af, der er blevet kastet med sæderne, folk har været maskerede og der har været massivt brug af pyro, fortæller Peter Dahl.

- Det må de selv forklare, hvordan det kan være en tilfredsstillende afvikling.

- Det siger måske lidt om den forskellig opfattelse vi har af, hvad der er en god afvikling, hvis klubben kan mene, det her var en god afvikling, lyder det fra den ledende politiinspektør.

Københavns Politi var mødt talstærkt op på Østerbro, hvor både pyro og sten blev kastet mod dem. Ingen betjente kom dog til skade. Foto: Ekstra Bladet

Maskering bør ikke finde sted

Det var en mindre gruppe Brøndby-fans, der optrådte maskerede under marchen inden kampen og i forbindelse med afrivningen af sæder inde i Parken.

Men maskeringen i sig selv huer heller ikke Peter Dahl.

- Det er jo ganske utilstedeligt, at man på den måde vælger at maskere sig, og så kan man selvfølgelig spørge, hvorfor greb vi så ikke ind som politi, men det er en afvejning i forhold til hvor mange mennesker er til stede, hvordan er stemningen, og hvis politiet havde valgt at gribe ind over for de få, der var maskerede, så var det jo ikke til at vide, hvordan det var endt.

- Vi synes, at vi sammen med Divisionsforeningen sendte nogle klare signaler til de her fangrupperinger om, hvordan en fodboldkamp bør afvikles.

- Og den bør i hvert fald ikke afvikles med at man på den måde maskerer sig og går igennem byen.

- Så det er jo også det, der nu er med til at ligge til grund for, at vi vurderer, om vi fra politiets side skal gå ind og sige, at vi ønsker simpelthen ikke Brøndbys tilskuere, når FCK spiller, for uanset hvad vi gør, så er det simpelthen det billede, de gerne vil sende, når de kommer til københavn.

- Det er at være maskerede, at kaste med sten, at kaste med fyrværkeri og med kanonslag, afslutter Peter Dahl.

Københavns Politi oplyste søndag aften, at otte personer var blevet anholdt i forbindelse med derbyet.

Der var ingen udebanefans med, da FC København og Brøndby to gange mødte hinanden i forårets slutspil. Den beslutning blev truffet som følge af 'kedelige episoder', da holdene tørnede sammen i efteråret 2021.

