Politisk tøven: Lyngby tæt på ny dødskamp

Friends of Lyngby er klar til at trække stikket, hvis et politisk flertal torsdag vedtager ikke at sende stadion i udbud

I to år har et solidt, politisk flertal tegnet sig bag en beslutning om at sende et nyt stadion i udbud i Lyngby.

Men forud for torsdagens kommunalbestyrelsesmøde, hvor sagen igen skal behandles, er stemningen måske ved at vende.

Det får ejerne bag Superliga-klubben Lyngby Boldklub A/S, Friends of Lyngby, der ville byde på projektet, til at true med at trække stikket, og dermed kan det meget snart være slut med professionel fodbold i byen.

Faktisk er det ikke kun en trussel, siger direktør Andreas Byder til lokalavisen Det Grønne Område.

- Nej, for det er bare virkeligheden. Det bør ikke være nogen overraskelse for hverken borgerne eller politikerne i kommunen, for vi har sagt det højt flere gange gennem de sidste to-tre år.

- Hvis ikke der kommer et udbud nu, så er det slut med Lyngby Boldklub på eliteniveau. Det føler vi os ret sikre på. Stadion skal opgraderes for 40-70 mio. kroner, hvis det skal leve op til Superliga-kravene i fremtiden. De penge kommer kommunen ikke med.

Tilskuerne er nu tilbage på Lyngby Stadion, men fremover er det tvivlsomt, om de kommer til at se deres helte spille professionel fodbold. Foto: Jens Dresling

Han forklarer, at klubben har haft masser af møder med lokalpolitikere og embedsmænd, og at man gerne vil fortsætte med at støtte og udvikle klubben.

- Men det kræver, at faciliteterne følger med. Den dag lyset slukkes, er Friends of Lyngby også ude, lyder det fra Byder, der sammen med Friends of Lyngby har brugt 50 mio. kroner på at holde klubben i live efter at have reddet den fra konkurs for godt to år siden.

Op til det afgørende møde blandt lokalpolitikerne har der været en forstærket modstand i lokalområdet mod et stadionprojekt, og flyers er blevet delt rundt fra en lokal gruppe med et billede af Parken i København og teksten ’Kunne du tænke dig denne udsigt fra din have?’

En kampagne, boldklubben har taget klar afstand fra, fordi et muligt, kommende projekt bygges i en langt mindre skala.

Spørgsmålet er dog, om den sideløbende underskriftindsamling har påvirket politikerne i et kommunalt valgår.

Borgmester Sofia Osmani har endnu ikke oplyst, om de konservative stadig støtter et udbud af stadion. Foto: Ritzau Scanpix

Tirsdag holdt den konservative gruppe, der sidder på 10 af 21 stemmer i kommunalbestyrelsen, møde om, hvorvidt man som tidligere udtalt stadig støtter et udbud.

Resultatet af den drøftelse kendes næppe før efter torsdagens møde, erfarer Ekstra Bladet, der forgæves har forsøgt at få kontakt med borgmester Sofia Osmani.

Det Grønne Område har været i kontakt med næsten samtlige lokalpolitikere og kan fortælle, at der ud over tvivl om den konservative gruppe også er splittelse blandt socialdemokraterne, usikkerhed om de radikale og modstand hos Enhedslisten og en løsgænger.

Lyngby har for nylig dedikeret en ledende medarbejder til at fokusere på stadionprojektet.

Læs mere om traditionsklubbens fortid med strippere, spejderdrenge og skrupelløse spekulanter her.