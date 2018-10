Præsenteret midt i politi-kaos: - Denne dag vil blive husket

GENT (Ekstra Bladet): Jess Thorup kommer aldrig til at glemme sin første dag som Gent-træner.

For sjældent har en ny præsentation været præget af mere bizar mystik, end tilfældet var denne onsdag på Ghelamco Arena.

Den 48-årige dansker sagde det meget præcist på pressemødet kort efter, at han var blevet offentliggjort som ny mand i klubben, der har papir på Thorup indtil 2021.

- Denne dag vil blive husket. Måske på grund af to ting. Jeg skrev under med Gent, og så skete der noget andet i belgisk fodbold, siger Thorup.

- Jeg har ikke nogen kommentarer til, hvad der skete denne morgen i belgisk fodbold. Jeg ønsker ikke at tale om den sag, slår han fast under den officielle seance.

Jess Thorup ved onsdagens pressemøde. Foto: Jan Sommer

Godt fire timer tidligere var en håndfuld journalister samlet på parkeringspladsen ude foran den mondæne stadion, der stod færdigt i 2013 og siden da har været hjemsted for Gent.

Onsdag var samme arena så pludselig hjemsted for en politiransagning.

Midt i de afsluttende forhandlinger om morgenen, som Thorups agent stod foran med Gent-direktør Michel Louwagie. Få timer før præsentationen af danskeren skulle finde sted.

Baggrunden for det uanmeldte besøg er en omfattende skandale, der dykker dybt ned i belgisk topfodbold.

Ifølge foreløbige anklager drejer sig om matchfixing og finansiel svindel i form af skatteunddragelse samt økonomisk hvidvask.

Gent er en af flere storklubber i Belgien, der er under luppen, og man samarbejder selvfølgelig med politiet. Også når de dukker op på dagen, hvor der bliver præsenteret ny træner.

- Jeg er ikke en del af den seance. Det er min agent, som er der. Men det er rigtigt, som jeg forstår på min agent. At når de møder ind, står der folk fra politiet eller hvilken enhed, der nu engang er tale om, og siger, at de skal også ind og have en snak, fortæller Thorup til Ekstra Bladet efter pressemødet.

- Det har ikke haft den store effekt. Selvfølgelig har vi snakket kort om det. Punkt 1: Hvad tænker de om det? Punkt 2: Er det noget, de føler, de er en del af? Der har de jo selvfølgelig afkræftet, at de er en del af det. Derefter har det ikke været en del af mine tanker overhoveddet. Nu skal jo proceduren gå sin gang, og så må vi tage den derfra, siger den nu tidligere FCM-træner.

- Hvad der sker med belgisk fodbold, er der ikke nogen, som ved. Men det skulle ikke gå ud over den aftale, jeg var i gang med at lave. Og det har det heller ikke gjort, siger han.

Thorup ville hellere fokusere på den timing, som han selv fandt perfekt i forhold til at tage skridtet til Gent fra FC Midtjylland.

- Jeg var vældig glad for at være i FCM og havde tre rigtig gode år, men nu var det tid til at prøve noget nyt og komme til udlandet.

- Jeg kommer til en klub med rigtig store ambitioner, ligesom jeg selv har. Derfor er samarbejdet perfekt. Jeg ser frem til at arbejde med klubben og hjælpe holdet til at opnå de store mål, siger Thorup.

