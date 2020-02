Premier League-oprykning sender millioner til FCM

Brentford har under Thomas Frank gjort det ganske glimrende i denne sæson i Championship, hvor danskerklubben kæmper med helt øverst i tabellen om oprykning til Premier League.

De astronomiske summer, som det kaster af sig at rykke op i den bedste engelske række, kan i høj grad også komme FC Midtjylland til gode, fortæller Rasmus Ankersen, der både er formand for FC Midtjylland og samtidigt sportsdirektør i Brentford.

- Det giver så ufattelig mange millioner at rykke op i Premier League, og det er også Matthew Benhams hensigt, at nogle af de millioner skal komme FC Midtjylland til gode. Så alle FCM-fans skal bare krydse fingre for Brentford lige nu, lyder det fra Ankersen til TV Midtvest.

- Det vil være helt naturligt, at FC Midtjylland også får del i de mange millioner, der bliver udbetalt ved en oprykning til Premier League.

- Vi har vist, at vi kan noget på den danske scene. Nu skal vi tage næste skridt og også få europæisk succes. Og der vil en stor pose penge fra England kunne hjælpe FCM på vej.

Brentford vandt senest 3-2 over Middlesbrough, og ligger således på en femteplads i Championship, som vil kvalificere klubben til play-off-kampene.

Franks tropper har fem point op til andenpladsen, som giver direkte kvalifikation til Premier League.

