Presser sig frem i favoritfeltet som ny AaB-træner

Trænervikaren Peter Feher har fået en kanonstart i AaB og giver sportschefen noget at tænke på

Peter '2-1' Feher har overtaget trænerposten i AaB efter Jacob Friis med effekt.

Onsdag aften i Gladsaxe registrerede trænervikaren sin tredje 2-1 sejr på stribe, da AB blev elimineret fra pokalturneringen.

Og AaB's sportschef Inge André Olsen lufter nu muligheden for, at vikaren kan blive den næste permanente cheftræner på Hornevej.

- Vi er komfortable med de trænere, som vi har til at stå for tingene, og den start, vi har fået, gør, at vi er trygge ved situationen, siger Inge André Olsen til Ekstra Bladet og tilføjer senere i samtalen:

- Vores kommende træner skal være i stand til at udvikle det fysiske og højintense spil, som vi gerne vil have. Peter Feher har gjort et godt stykke arbejde indtil nu. Det bliver en vurdering, om vi allerede har det, som vi vil videre med.

- Det står ikke hugget i sten, at der kommer en ny træner, siger Inge André Olsen.

Peter Feher konstaterede efter sin debutsejr over Brøndby, at han ikke så sig selv som en permanent løsning.

Den opfattelse deler Inge André Olsen ikke.

- Peter Feher har videreført det, som Jacob Friis var ved at bygge, og han har gjort det loyalt overfor AaB. Han er en kandidat i denne proces, siger nordmanden, som ikke vil sætte en deadline for, hvornår der sættes navn på den permanente afløser for Jacob Friis.

- Vi er kommet frem til fire-fem trænere, som vi har fundet interessante. Nu må vi finde ud af hvilke muligheder der er for videre dialog. Der kan ikke sættes en deadline, konstaterer AaB-bossen.

