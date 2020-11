Presser Superliga-klub med gigantisk prisstigning

Furesø Kommune kræver gigantisk stigning i den husleje, som FC Nordsjælland betaler for at bruge Farum Park – Vi kan og vil ikke betale så stor en huslejestigning, siger FCN-direktør

Da Peter Brixtofte som Farum-borgmester byggede Farum Park, sikrede han FC Nordsjælland en uopsigelig 20-årig lejeaftale.

Den aftale har Furesø Kommune nu ønsket genforhandlet. Og der er kæmpestor forskel på, hvad FCN har betalt, og hvad Furesø Kommune kræver af fremtidig betaling for at benytte Farum Park.

Skal stige med fire mio. kr.

Furesø Kommune har nemlig lagt op til en huslejestigning på intet mindre end 159 procent.

Fra 2.543 mio. kr. til 6.585 mio. kr. En stigning på mere end fire mio. kr. årligt for 70 procent benyttelse af stadionanlægget.

- Vi går ind til forhandlingerne med kommunen med åbent sind, men vi kan og vil ikke leve med en stigning på 159 procent. Faktisk er vi af den overbevisning, at vi i dag allerede betaler en husleje på et meget rimeligt niveau, siger FC Nordsjællands direktør Søren Kristensen til Ekstra Bladet.

Selv om FC Nordsjælland er dygtige til at sælge unge-talentfulde fodboldspillere, så er klubben også stærkt presset af corona-krisen for at få hele butikken til at hænge sammen.

- Der er rigtig mange økonomiske udfordringer for hele vores branche lige nu. Derfor mener vi heller ikke, at det er rimeligt med en huslejestigning på 159 procent, fastslår Søren Kristensen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der i denne uge lagt op til nye forhandlinger mellem FC Nordsjælland og Furesø Kommune om at nå frem til en lejeaftale for at benytte Farum Park i fremtiden.

Kamaldeen Sulemana er en af de nye stjerner i FC Nordsjælland. Han skal sikrer mange millioner, når han sælges på et tidspunkt. FCN forhandler lige nu med Furesø Kommune om en ny aftale for at spille på stadion. Kommunen ønsker en huslejestigning på fire mio. kr. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Kræver markedsleje

Farum Kommune blev siden lagt sammen med Furesø Kommune, hvor borgmester Ole Bondo Christensen det seneste år har haft rådgivere og eksperter til at undersøge, hvor meget FCN skal betale for at bruge faciliteterne.

- Vi er rigtig glade for, at FC Nordsjælland holder til i Furesø og bidrager positivt til kommunens udvikling. FCN benytter stadion, trænings- og konferencefaciliteter, der er ejet af Furesø kommune. Vi er som andre kommuner forpligtet til at sikre, at den aftalte leje afspejler markedsniveauet. Derfor har vi bedt nogle af landets førende rådgivere om at fastsætte en mulig markedsleje, siger borgmester Ole Bondo Christensen i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Ingen markedsleje for et stadion Furesø Kommune kræver markedsleje for benyttelse af Farum Park. Men der findes ikke en markedsleje for brug af et fodboldstadion. Den opfattelse har sportsøkonom Troels Troelsen.

- En kommune kan ikke udleje et fodboldstadion til andre end fodboldklubber. Derfor findes der ikke markedsleje for et fodboldstadion, siger Troels Troelsen.

Han undrer sig over, at Furesø Kommune har bedt rådgivere om at udarbejde forslag til, hvor høj huslejen skal være i fremtiden.

- Hvis Furesø Kommune har bedt et mægler-/rådgiverfirma om at udregne markedsleje, er der udelukkende tale om bestillingsarbejde, fastslår han.

Fra tiden dengang, der måtte komme tilskuere på stadion. Her fra Casa Arena i Horsens, hvor AC Horsens blot betaler 1.1 mio. kr. for at spille på det kommunale stadion årligt. Foto: Jens Dresling.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i ni af de 12 kommuner i Superligaen. FCK og Brøndby er undtaget, fordi de ejer stadion, mens der i Herning er en konstruktion med delt ejerskab mellem kommune og Messecenter Herning. Derfor kan man ikke få aktindsigt.

Gennemgangen af de ni superligaklubber viser en meget stor forskel på, hvor meget de enkelte klubber betaler i husleje til kommunen.

I Horsens er prisen for at benytte stadion 1,1 mio. kr. årligt.

Derudover finde to kommunale sponsorater. Kommunen betaler 115.000 kr. årligt og for nylig blev der indgået en aftale om yderligere et sponsorat på 250.000 kr.

Det vil reelt sige, at AC Horsens i en toårig periode kun har en husleje på 735.000 kr. til Horsens Kommune.



AC Horsens og FC Nordsjælland delte fornylig point, da de mødtes i Horsens. Men der er kæmpe forskel på, hvad de to klubber betaler for at bo til leje på stadion til henholdsvis Horsens og Furesø Kommune. Sportsøkonom Troels Troelsen kalder det konkurrenceforvridning. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

- Man kan godt tale om konkurrenceforvridning, når man sammenligner og ser på stadionlejen i Horsens og Farum. Der er jo en kæmpemæssig forskel på flere millioner kroner, siger sportsøkonom Troels Troelsen.

Han slår fast:

- Man kan sige, at Horsens og Furesø kommuner hver for sig er gået til yderlighederne, når det handler om stadionlejen. Men en fodboldklub har en større placering og betydning i en provinsby som Horsens frem for i Furesø og Københavnsområdet, er min vurdering, sportsøkonomen.

Så meget betaler de for at spille på stadion SønderjyskE Stadionlejen til Haderslev Kommune var sidste år 904.541 kr. Derudover betaler SønderjyskE årligt 1.7 mio. kr. til selskabet HFK Tribune, der betaler beløbet videre til Haderslev Kommune, for opførelsen af nye tribuner. Samlet et beløb på 2.6 mio. kr. Haderslev Kommune har et sponsorat med SønderjyskE, hvor der årligt betales 800.000 kr. i sponsorstøtte. Det betegnes som et hovedsponsorat. Kommunen er dog ikke en af fire trøjesponsorer. FC Nordsjælland Huslejen for at benytte Farum Park var i 2019 samlet 2.543 mio. kr. inklusive driftsudgifter, men eksklusive vand, varme og el på 1.8 mio. kr. årligt. Furesø Kommune yder ikke sponsorstøtte, men kommunen er med i et erhvervsnetværk, hvor der årligt betales 43.000 kr. Kommunen har fremlagt et udkast til en ny aftale, hvor FCN i fremtiden skal betale 6,585 mio. kr. for 70 procent udnyttelse af Farum Park. AaB Stadionlejen var sidste år 3.296 mio. kr., som AaB betalte til Aalborg Kommune. Kommunen har derudover et sponsorat, som udløser 375.000 kr. årligt til fodboldklubben. I aftalen med kommunen er der en bonusordning, hvor placering fra ét til fire udløser 50.000 kr. Samme beløb udløses, hvis de vinder pokalfinalen FC Midtjylland Aftalen mellem Messecenter Herning og FC Midtjylland er en aftale mellem to private partnere. Derfor er det ikke muligt at få aktindsigt. Det står dog klart, at Herning Kommune har en samarbejdsaftale til 56.000 kr. Som følge af Covid-19 har kommunen i 2020 lavet et særligt sponsorat på én mio. kr. OB Det fynske fodboldflagskib betaler årligt 1.750 mio. kr. for stadionleje inklusiv 25 kamparrangementer. Derudover er prisen 70.000 kr. pr kamp. Odense Kommune har i 2018 indgået et treårigt sponsorat, hvor der årligt betales 700.000 kr. i sponsorstøtte. Det dækker ydelser indenfor hospitality, netværk og eksponering. AC Horsens Horsens betalte i 2019 1.1 mio. kr. i stadionleje til Horsens Kommune. Horsens Kommune har en sponsoraftale, hvor kommunen årligt betaler 115.000 kr. Derudover har kommunen på grund af Covid-19 netop indgået en toårig aftale, der udløser 250.000 kr. årligt til AC Horsens. Et beløb, hvor fodboldklubben skal bidrage til at markedsføre kommunen. Lyngby BK Stadionlejen var i perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020 samlet 1,285 mio. kr. for leje af stadion. Lyngby Kommune har ingen sponsoraftaler med Lyngby Boldklub. I løbet af de kommende måneder ventes Lyngby at overtage Lyngby Stadion, når kommunen sælger arealet fra. Udover modernisering af stadion skal der bygges 250 ungdomsboliger, som i fremtiden skal finansiere driften af stadion. AGF Sidste år betalte AGF i runde tal 2,5 mio. kr. for leje af hele idrætsanlægget. Altså ikke kun stadionområdet. Lejen er fastsat af et fast beløb og en variabel del, hvor den sidste del afhænger af resultaterne på banen. Århus Kommune har ingen sponsoraftaler med det professionelle selskab bag AGF. Randers FC Det seneste år har Randers FC betalt to mio. kr. i stadionleje. Randers Kommune yder som sådan ikke støtte til Randers FC, men man har en række aftaler, som sikrer Randers FC nogle indtægter mod ydelser leveret til kommunen.

I forhold til sponsorater er der indgået aftaler, der er gensidige sponsoraftaler, hvor nettoværdien er 0, men som skal faktureres af hensyn til moms. Teaterhus Værket har en aftale på 29.000 kr. årligt i forhold til gensidig annoncering og kommunens eventsekretariat har en aftale på 66.000 kr. vedrørende gensidig annoncering. Samtidig skal Randers FC stille spillere og trænere til rådighed ved udvalgte kommunale arrangementer. Vejle Den årlige husleje er 1.1 mio. kr. for superligaoprykkerne. Vejle Kommune har en sponsoraftale med Vejle Boldklub, men kommune har ikke oplyst, hvor stort et beløb der årligt betales. FC København og Brøndby FC København og Brøndby er ikke med i opgørelsen, fordi de to klubber ejer det stadion, som de spiller på.

