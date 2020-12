Presset Michelsen: Vi rykker sammen

OBs pressede cheftræner havde lidt svært ved at finde en grimasse på spørgsmål om sin fremtid, men han var glad for sine spilleres præstation i Parken

OB-træner Jakob Michelsens øjne flakkede rundt til alle hjørner af Parken, da han mødte den skrivende presse efter den kamp, som meget vel kunne være hans sidste i jobbet.

- Jeg har ingen kommentarer til skriverierne eller min fremtid, men jeg har dog gået i skole og kan læse, sagde han med et ansigtsudtryk, der var meget svært at afkode.

Og selvfølgelig ville han meget hellere tale om det point, han og spillerne havde hentet på en svær udebane.

- Jeg må rose spillerne for at slutte efteråret rigtigt stærkt af. Igen i dag viser de masser af mandsmod og kammeratskab, og det er ikke så tosset, lød det.

- Vi er rykket rigtigt tæt sammen i bussen her på det seneste, hvor vi også har spillet os i pokal-kvartfinalen. Nu har vi så også spillet mod både FC Midtjylland og FCK og fået point mod dem begge.

- Vi vidste godt, at vi med vores program ville få et efterslæb i forhold til Top Seks, så vi skal på jagt i foråret.

- Jeg er glad for den moral, spillerne viser. De arbejder stenhårdt i 90 minutter, og vi jagter sejren lige til det sidste og skifter offensivt ind. På den baggrund er det stærkt at stå tilbage med et point her i Parken efter at være kommet bagud.

- Vi vidste at pokalkampen torsdag ville begynde at sætte sig i FCK-spillernes ben, og at der ville komme nogle muligheder sidst i kampen.

Oliver Christensen stod en brandkamp i Parken. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

En af dem tilfaldt Viktor Fischer i slutfasen, men OB’s stærke keeper Oliver Christensen kastede sig flot og fik pareret op på overliggeren. Og han var også godt tilfreds:

- Det var dejligt at få point. Vi får skabt nogle chancer og holdt dem på et acceptabelt niveau. En god holdpræstation, roste han og afviste, at træner-uroen spiller med:

- Det er klart, at når du har en træner med et halvt års kontrakt tilbage, så vil der altid være spekulationer, men jeg forstår dem ærlig talt ikke efter point mod FCM, AaB og FCK på stribe. Det synes jeg egentlig er meget acceptabelt, sagde den unge OB-målmand.

