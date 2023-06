Presset ud af FCK mod sin vilje

Han havde brilleret på de danske U-landshold og havde ligeledes spillet adskillige kampe for FCK's førstehold.

Alligevel blev den danske angriber Kenneth Zohore solgt til italienske Fiorentina på sin 18-års fødselsdag 31. januar 2012.

Og det skete, på trods af at han faktisk selv ønskede at forblive i FCK.

Det fortæller den nu 29-årige angriber i Ekstra Bladets fodboldpodcast Kontra.

- To dage inden min fødselsdag fik jeg et opkald fra min agent, om at jeg skulle ned at se en klub i Italien. Jeg vidste ikke helt, hvordan jeg havde det med dét, siger Zohore.

Kenneth Zohore spillede flere år i Cardiff, med hvem han rykkede op til Premier League med i 2018. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

- Jeg ringede til CV (Carsten V. Jensen, red.), som var sportsdirektør på det tidspunkt, og sagde til ham, at jeg ikke havde lyst til at tage af sted. Jeg syntes, jeg stadig var lidt for ung.

Men det godtog den daværende FCK-sportsdirektør ikke.

- Han spurgte: 'Hvorfor? Det ville være en god mulighed for mig'. Jeg tænker ligesom ‘okay, han vil gerne have, at jeg skal af sted’.

- Så sådan blev det, selvom jeg ikke rigtigt havde lyst på det tidspunkt. Jeg ville gerne være blevet og have spillet flere kampe i FCK.

Siden har Kenneth Zohore repræsenteret klubber som Brøndby, Cardiff, West Bromwich og senest OB.

Lyt til afsnit to af Kontra med Kenneth Zohore lige her.