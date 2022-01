Prisen på midtbane-kometen styrtdykker

FC Midtjylland skal holde tungen lige i munden, hvis de skal navigere gennem transfervinduet uden markante ændringer. To sæsoner med europæisk gruppespil har øget opmærksomheden på klubbens spillere, og der er bud undervejs

To navne er cirklet ind i FC Midtjylland, og de kommer til at betyde alt for, om Ulvene ind i det nye år uden store tømmermænd.

Evander og Jens-Lys Cajuste udgør to kæmpe-dilemmaer i vinterens transfervindue.