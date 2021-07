Priske vil hente Viktor Fischer

Den vragede Viktor Fischer er rejst til Belgien for at forhandle kontrakt med Brian Priskes klub Royal Antwerpen

Mens FC København er i Kazan for at spille europæisk, har udfrosne Viktor Fischer taget et fly sydpå.

Han er således landet i Belgien, hvor danske Brian Priske er blevet træner hos Royal, Antwerpen og ifølge den belgiske journalist, David Van den Broeck fra Nieuwsblad & Gazet van Antwerpen, er der reelle forhandlinger mellem de to parter.

Brian Priske og Viktor Fischer ved et tidligere møde mellem FCK og FCM. Foto: Jens Dresling

’Viktor Fischer (27) landede i Zaventem (lufthavn). Den danske venstrefløj fra København og eks-Ajax-spiller kommer for at fuldføre sin overførsel til #Antwerpen, men skal naturligvis først undergå medicinske tests’, skriver han på Twitter.

Ekstra Bladet har efterfølgende talt med David Van den Broeck, som fortæller, at Viktor Fischer i lufthavnen bekræftede overfor ham, at han skulle gennemgå et lægetjek hos Royal Antwerpen.

Ekstra Bladet og fanmediet Copenhagen Sundays har de seneste dage fortalt, hvordan den tidligere landsholdsspiller har reageret med vrede på at få at vide, at han ikke for tiden indgår i FCK-træner Jess Thorups planer.

Derfor har han sat sit agent-bagland i gang med afsøge markedet, og her har Brian Priske med sit indgående kendskab til Fischer altså reageret fra Antwerpen.

opdateres...