Priskrig om Superligaen

Forhandlingerne om rettighederne til Superligaen fra sommeren 2024 er på vej ind i en afgørende fase.

I den kommende uge er der igen en budrunde, hvor TV 2, Viaplay og streamingtjenesten DAZN skal aflevere et nyt bud på, hvad de vil betale for rettighederne til landets bedste fodboldrække.

Processen foregår på den måde, at der 10. maj blev afleveret et bud fra de interesserede købere. Siden kører der flere budrunder undervejs, indtil Divisionsforeningen meddeler, at man nu er nået til sidste budrunde.

Så langt er man ikke endnu, men alt tyder på, at man snart er ved at være i mål.

Interessen for Superligaen eksploderede i denne sæson med flere end 10.000 i snit til kampene. De danske mestre fra FCK havde i snit 28.860 i snit til kampene i Parken. Den stigende interesse for kampene på stadion, betyder ikke flere vil købe rettighederne. Foto: Kenneth Meyer.

Som reglerne er skruet sammen, er det naturligvis det højeste bud, der er gældende fra dem, der undervejs byder på rettighederne.

Efter hvad Ekstra Bladet forstår, er det nu kun TV 2 og Viaplay, der er tilbage som seriøse bejlere til rettighederne fra sommeren 2024.

Annonce:

Med de bud streamingtjenesten DAZN er kommet med, virker det ikke, som om de er parate til at gå all-in for rettighederne de næste fire-seks år.

TV 2 og Viaplay er parate til at dele rettighederne ligeligt mellem sig. Det kan tyde på en model, hvor de skiftes til at få førstevalget i en løsning, der kan hedde første-, tredje-, og femtevalget den ene uge, mens den anden uge hedder anden-, fjerde- og sjettevalget.

Efter hvad Ekstra Bladet erfarer, har TV 2 kun været parate til at gå ind i en budrunde, hvis de samtidig er sikret retten til at sende førstevalget hver anden uge.

Brøndby er den klub, der trækker flest seere. Men på trods af den stigende interesse fra både tilskuere og tv-seere, er det en udfordring af få flere tv-kroner i kassen fra dem, der har budt på rettighederne. Foto: Jens Dresling.

Omvendt betyder den løsning, at Viaplay både skal afgive én ugentlig kamp og samtidig kun sende førstevalget fra Superligaen hver anden uge.

Forventningerne hos Divisionsforeningen og Superliga-klubberne har hele vejen været meget store til den kommende tv-aftale.

Ikke mindst set i lyset af den enorme tilskuerinteresse for Superligaen krydret med, at tv-tallene også har oplevet en meget positiv udvikling i sidste sæson.

Annonce:

Superligaen har aldrig tidligere haft et mere attraktivt produkt.

- Min klare vurdering er, at vores rettigheder mediemæssigt har en større værdi i dag i forhold til 2018, da vi senest solgte rettighederne, som Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, for nylig udtalte til Ekstra Bladet.

Når forhandlingerne trækker i langdrag, er det et klart signal om, at Superliga-klubberne og Divisionsforeningen formentlig ikke er helt tilfredse med de bud, der foreløbig er landet på bordet.

AGF vandt bronze, og deres kampe mod Club Brugge i Conference League bliver nu vist på TV 2. Det ser også ud til, at TV 2 og Viaplay kommer til at dele rettighederne mellem sig. Foto: Ernst van Norde

Udfordringen for Divisionsforeningen og Superliga-klubberne er, at konkurrencen om rettighederne nærmest er ikkeeksisterende, fordi det reelt kun er TV 2 og Viaplay, der er fremkommet med seriøse bud. Og de to er tilmed parate til at dele kampene mellem sig.

Divisionsforeningen har reelt ingen andre steder at gå hen, når de skal sælge rettighederne.

Annonce:

Divisionsforeningen kan vælge at aflyse udbuddet og lave et nyt senere år året. Problemet her er, at så skal det være med hensigt på, at der kan komme andre på banen og byde på Superligaen.

Og det virker umiddelbart ikke som et realistisk scenarie.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, har haft store forventninger til den fremtidige tv-aftale, fordi dansk fodbold aldrig har stået stærkere end nu. Foto: Annika Byrde.

Hvis parterne når i mål bliver det en tv-aftale af enten fire eller seks års varighed.

Hvis én tv-station køber rettighederne alene, hvad intet tyder på, må Divisionsforeningen gerne sælge for fire år. Det er resultatet af afgørelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i december.