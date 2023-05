Profil forlader Superliga-klub

En af de tunge skikkelser i OB takker af efter sæsonen.

Den 30-årige kaptajn Jeppe Tverskov har valgt ikke at forlænge sin kontrakt, som udløber til sommer, og derfor går parterne nu hver til sit.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

Stopperen har repræsenteret de stribede siden 2016, og planen er at fortsætte karrieren i udlandet.

- Nu har jeg været her i så mange år - og jeg har været rigtig glad for at være her og for at have haft så stor en rolle i lang tid - men det her er også et vindue for mig til at se på de muligheder, der er for mig, siger Jeppe Tverskov.

- Jeg føler, jeg er kommet til et punkt, hvor jeg næsten er blevet elsket ubetinget. Uanset hvordan jeg har spillet, så synes jeg altid, folk har været søde og støttende, så det har været specielt de seneste uger, hvor der har været ekstra fokus på alt det her med min kontraktsituation.

OB skriver, at defensivspilleren gennem længere tid har haft et ønske om at afsøge muligheden for et skifte til et andet miljø og en anden kultur end det, OB kan tilbyde i Danmark.

- I de samtaler, vi har haft, er vi nået frem til, at vores veje skilles for denne gang, fordi de drømme, vi vil jagte, ser anderledes ud end de drømme, Jeppe og hans familie har, fortæller fodbolddirektør Björn Wesström.

Tverskov har 228 kampe på cv'et i OB-trøjen.

