Profil har afvist Brøndby

Silkeborg havde rent faktisk accepteret et Brøndby-bud på Nicolai Vallys, men den målfarlige offensiv-profil har takket nej

Brøndby ligner tilsyneladende ikke den mest attraktive klub at skifte til som spiller, når man er bronzevinder, på kontrakt i Silkeborg og har udsigt til europæisk gruppespil.

Sådan ser det i hvert fald ud i forhold til Nicolai Vallys. Det har summet om offensivprofilen denne sommer, og han har oplevet interesse både fra FC København, Brøndby og udlandet.

Nu kan Ekstra Bladet afsløre, at interessen har været mest konkret fra Brøndby, men at det ikke var gensidigt ...

Brøndby har faktisk tidligere i transfervinduet fået accepteret et bud på den offensive profil i Søhøjlandet. Et bud, der lå i omegnen af 20 mio. kr.

Carsten V. Jensen har svært ved at lokke profiler til Brøndby. Foto: Jens Dresling

Annonce:

Men Østerbro-drengen Nicolai Vallys, der i sine unge år var FCK-fan, afviste simpelthen Brøndbys tilnærmelser. Spilleren vil hellere til FC København. Eller udlandet.

Derfor er Nicolai Vallys i skrivende stund stadig Silkeborg-spiller, men Vallys er én af de SIF-profiler, der kan blive rift om i de næste dage.

FC København har tidligere forsøgt at lokke Silkeborg med et bud, men uenigheden om prisen var for stor.

Nicolai Vallys leverede i seneste sæson 10 scoringer og 11 oplæg i Superligaen, mens han er starter lige så stærkt i denne med to mål og tre oplæg i bare seks Superliga-kampe.

Men Brøndby ikke får Nicolai Vallys, er fodbolddirektør Carsten V. Jensen desperat på jagt efter andre forstærkninger til den blodfattige offensiv.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også:

Derfor sadler Brøndby om

Brøndbys transfer-jagt: Sådan vil de forstærke sig

Presser Brøndby på lønnen

Brøndby i kamp om ønskeangriber

Afviser Brøndby blankt