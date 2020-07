Ramt af kræft

Det lykkedes aldrig for den canadiske angriber Aramis Kouzine at komme i kamp for AaB, da han blev ramt af en lårskade, og nu viser det sig, at det står meget værre til for ham end man først har troet.

Det melder han selv på sin profil på Instagram.

Her fortæller Kouzine, at han i forbindelse med sin operation i USA har det vist sig, at han lider af Ewings sarkom, som er en kræftsygdom, som man opstår i bindevæv og knogler. Det er tilmed en ganske sjælden kræftsygdom.

Der venter nu et behandlingsforløb med kemoterapi. Han slår dog selv fast, at han bestemt ikke er færdig med en tilværelse som fodboldspiller, og at han har klare ambitioner om at vende tilbage til spillet igen.

Tidligere på måneden åbnede canadieren op om tiden i AaB i et interview her på tipsbladet.dk, hvor han blandt andet kom med meget rosende ord om klubben. I samme interview kunne angriberen, der fik sit ophold i Danmark ødelagt af coronavirus, fortælle, at han lige havde mistet sin farfar, der stod ham meget nært.

Det har i sandhed ikke været noget godt år for canadieren.

