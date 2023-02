Randers-boss har takket nej til stort job

Han havde alle muligheder for at bytte Danmark ud med Sverige.

Men sådan skulle det ikke gå.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Randers FC's sportsdirektør Søren Pedersen været så tæt på sportsdirektør-jobbet i AIK, som man kan komme.

Men i sidste ende valgte han selv at takke nej.

Svenske Expressen bragte historien tidligere mandag, og mediet beskriver, at den 44-årige danske fodboldboss afviste storklubben efter overvejelser og et par samtaler.

Som Ekstra Bladet forstår det, var der dialog i lidt over en måneds tid, og Søren Pedersen var til to møder med repræsentanter fra AIK.

I sidste ende lykkedes det ikke parterne at lande en aftale på grund af danskerens private omstændigheder, og det var udfordrende at finde en løsning i forhold til at rykke familien til Stockholm.

Foto: Claus Bonnerup

Ekstra Bladet har været i kontakt med Søren Pedersen, der ikke ønsker at kommentere på historien, men han understreger, at han er glad for at være i Randers FC, der søndag eftermiddag tog tre vigtige point med en sen 1-0-sejr over Lyngby.

Søren Pedersen fik jobbet i Kronjylland i 2018 og har været en vigtig skikkelse i genopbygningen af Randers.

I løbet af de seneste fem år er det blevet til en pokaltitel, europæisk gruppespil samt placeringer i top seks.

AIK Stockholm hentede denne vinter Viktor Fischer og blev i den forgangne sæson nummer fem i Allsvenskan.

