Randers fandt sejrssporet igen

RANDERS (Ekstra Bladet): Randers kom tilbage på sejrssporet efter to nederlag på stribe. Denne sæsons store overraskelse i Superligaen Lyngby blev besejret 2-1 i en kamp, hvor gæsterne skabte spænding og grund til neglebidning hos hjemmeholdet i slutfasen.

Randers så ellers ikke ud til at få problemer, da Mikkel Kallesøe fem minutter efter pausen bragte sit hold foran 2-0.

Første mål blev scoret et kvarter før pausen. Mester for den fuldtræffer var Al-Hadji Kamara efter et oplæg fra Marvin Egho.

Egho var i denne kamp placeret på midtbanens højrekant for at give plads til Kamara i front sammen med Emil Riis.

Men trods scoringen opgav træner Thomas Thomasberg denne opstilling fra 2. halvlegs start, da målscoreren blev pillet ud og erstattet af Johnny Thomsen, mens Egho blev rykket frem i front.

Randers havde en kæmpechance for at komme foran 3-0, men Björn Kopplin fik sit forsøg reddet på mållinjen.

I stedet slog det letbenede gæster så til med reducering.

Artiklen fortsætter under billedet.

Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Indskiftede Emilio Simonsen scorede sit første superligamål, da han efter frispilning fra Kasper Enghardt placerede bolden forbi Randers-keeperen Jonas Dakir.

I fraværet af karantæneramte Patrick Carlgren fik han for første gang chancen fra start.

Han fejlede med et enkelt udspil i 1. halvleg, men var ellers sikker i alt, hvad han foretog sig. Og viste stort format, da han modigt dykkede ned og fik fat i bolden, da Emilio Simonsen fik chancen for at udligne.

Lyngby havde chancer i 1. halvleg, men havde ikke held til at få afsluttet indenfor målrammen – blandt andet headede anfører Nicolai Geertsen forbi på en meget stor chance allerede efter et kvarters spil, ligesom Marcel Rømer fik et skud blokeret, der havde retning mod netmaskerne.

I en jævn 1. halvleg havde hjemmeholdet – også ud over scoringen – et par muligheder.

Den største tilfaldt Emil Riis, der kom fri på en omstilling og tog chancen med et hårdt skud. Men det prellede af på yderkanten af trekantsammenføjningen.

I starten af 2. halvleg var Lyngbys teknisk stærke lejesvend Rezan Corlu på spil med et nærgående venstrebensskud, mens Emil Riis varmede op til kronjydernes 2-0-føring med at banke bolden lige forbi målet.

Og så bølgede det ellers frem og tilbage med chancer i begge ender, men Randers endte altså med at holde stand.

