Randers henter kantspiller med City-fortid

Randers FC har hentet 25-årige Ernest Agyiri.

Kantspilleren kommer til fra estiske FCI Levadia, og han har fået en treårig kontrakt.

Sportsdirektør Søren Pedersen er meget tilfreds med aftalen.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi har skrevet under med Ernest. Han har x-factor og kan give noget til truppen, som vi ikke har lige nu og her.

- Ernest er en teknisk dygtig spiller, som har et rigtig godt venstreben, og så har han næse for mål og assists, fortæller sportsdirektør Søren Pedersen.

Agyiri har en fortid i Manchester City, hvor han var tilknyttet akademiet.

Potentialet er dog aldrig helt blevet indløst, og det håber Randers, at de kan hjælpe ghaneseren med.

- Ernest har været på nogle spændende adresser og har været igennem et godt og anerkendt akademi. På det seneste har han spillet på et lavere niveau i Estland, så det er en spiller vi skal have til at udfolde sit fulde potentiale, og det tror jeg på, at vi kan gøre med vores trænerteam i Randers FC, som er utrolig dygtige til individuel udvikling og mandskabspleje.

- Jeg håber på, at vi kan få løftet ham op på Superliga-niveau hurtigst muligt, siger Søren Pedersen.

Randers oplyser også, at Agyiri er i spil til lørdagens kamp mod FC København.