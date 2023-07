Randers henter Mads Albæk

Randers FC har klokken 10.00 bekræftet tilgangen af Mads Albæk.

Det er en rutineret herre, der inden længe bliver en fast del af omklædningsrummet i Randers.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skriver Mads Albæk under på en etårig aftale med kronjyderne denne onsdag, og det vidner om, at de seneste dages prøvetræning på Viborgvej har båret frugt.

I søndags bekræftede sportschef Søren Pedersen over for Randers Amtavis, at Albæk ville være et godt supplement til truppen, såfremt han havde den fornødne fysiske forfatning.

Og det er altså tilfældet.

Efter fire sæsoner i Sønderjyske fik den 33-årige midtbanespiller ikke forlænget sin kontrakt denne sommer.

Mads Albæk jubler efter at have scoret mål. Foto: Jens Dresling

Derfor kommer han til sin nye klub kvit og frit og træder ind i truppen som en af mest erfarne.

Samtidig har Randers nu garderet sig på midtbanen, efter at man har solgt Lasse Berg Johnsen til Malmö FF.

Tilbage 2012/2013-sæsonen udviklede Albæk sig til en stor profil for FC Midtjylland, hvorefter han fortsatte karrieren i udlandet i franske Stade Reims.

Herfra gik turen til IFK Göteborg og Kaiserslautern.