Randers henter tidligere landsholdsspiller

Randers FC har forud for den kommende fodboldsæson forstærket sig med den svenske forsvarsspiller Adam Andersson.

Den 25-årige højreback er hentet på en etårig lejeaftale med købsoption hos norske Rosenborg, oplyser Randers på sin hjemmeside.

- Vi har været på udkig efter en dygtig højreback til at udfylde hullet efter Mikkel Kallesøe, som på grund af sin skade ikke er til rådighed i efterårssæsonen.

- Det har vi fundet i Adam, der også er en moderne back med såvel gode defensive som offensive kvaliteter, siger sportsdirektør Søren Pedersen.

Adam Andersson er noteret for fire svenske A-landskampe i 2019 og 2020 og har kendskab til dansk fodbold igennem sin tvillingbror, Joel Andersson, der har spillet i FC Midtjylland siden 2018.

Også Randers har han hørt positivt om.

- Det føles godt at have skrevet under med Randers FC. Jeg har store forhåbninger og forventninger til min tid her i Randers.

- Jeg kender Viktor Lundberg, som har været her tidligere, og han har kun talt godt om Randers FC, fortæller Adam Andersson.

Før skiftet til Rosenborg sidste år havde han spillet for de svenske klubber Västra Frölunda og BK Häcken.

Randers åbner den nye superligasæson ude mod FC Midtjylland 15. juli, hvor der altså er mulighed for et tvillingetræf på grønsværen.