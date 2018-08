Randers prygler Superliga-rivaler: Ren opvisning

Randers FC lukkede endelig op for den offensive godtepose i Superligaen, da kronjyderne leverede en stensikker 3-0-sejr i lokalopgøret mod Hobro IK

RANDERS (Ekstra Bladet): Endnu et lokalopgør var på menuen i Kronjylland søndag, da Randers FC hjemme tog imod Hobro IK i Superligaens 6. runde.

Et opgør, hvor begge mandskaber var på jagt efter deres anden sejr i sæsonen. Hjemmeholdets grand old man, højre-backen Johnny Thomsen, modtog blomster inden dommerens startfløjt for sine ganske imponerende 200 kampe for Randers. En flot milepæl.

Hobro kom bedst fra start. Djiby Fall viste tegn på sin stærke fysik og hev allerede efter tre minutter bolden ned med brystkassen og sparkede resolut på kassen, hvor Randers-keeper Patrik Calgren dog uden større besvær fik afværget en potentiel katastrofestart.

Minuttet efter forsøgte Hobros venstrekant, Edgar Babayan, sig fra en spids vinkel med en fræk afslutning, men denne gang strøg bolden over mål.

Den 20-årige amerikaner Emmanuel Sabbi meldte sig efterhånden også ind i kampen. Den driblestærke tekniker driblede forbi et par rundtossede Randers-spillere og lagde an til skud, men blev nedlagt på kanten af feltet til stor frustration for gæsternes medrejsende fans. Dommer Morten Kroghs fløjte forblev dog tavs.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Et lyspunkt hos randrusianerne var Mikkel Kallesøe, der efter knap 10 minutters duellering på det regnvåde græstæppe tog chancen fra distancen og plaffede bolden mod kassen med en flad afslutning. Men stillingen forblev 0-0.

Duellerne blev udkæmpet på midten, og Hobro havde besvær med for alvor at kreere de store og afgørende målchancer på banens sidste tredjedel. Men man skal også bruge en ekstra skarp dåseåbner, hvis man vil lykkes med at skære sig igennem Randers-defensiven, som har været bundsolid indtil videre i Superligaen.

Offensivt rendte Randers-spillerne ind i en Hobro-stopklods. Angrebsmakkerne Emil Riis og Benjamin Stokke havde svært ved at sætte sig igennem. Selv Saba Lobzhanidzes hurtige ryk på venstrekanten endte ofte med en Hobro-befrier ud af kommunen.

Men som en trold af en æske – eller som en tyv om natten, ville Hobro-tilhængerne måske mene – scorede Randers’ midtbanemand André Rømer pludselig til 1-0 til ’de vilde heste’ fra Kronjylland på et hjørnespark efter 42 minutter.

Hobro-forsvaret tog sig simpelthen en katastrofal blunder, mens en umarkeret og helt fri Erik Marxen ved bagerste stolpe nemt kunne heade bolden retur tæt ind foran kassen til Rømer, som fik dirigeret kuglen ind bag målmand Jesper Rask.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Øjeblikket efter lugtede Randers-spids Riis blod, og efter et hårdt genpres af hjemmeholdet og tre-fire snedige træk med læderet lossede angriberen køligt kuglen fladt mod kassen fra kanten af feltet. En flot, flot aktion der endte i netmaskerne i det lange hjørne til stillingen 2-0 ved pausefløjt.

Djiby Fall brændte en direktør i begyndelsen af 2. Halvleg. Og BURDE have reduceret til 1-2, men den rutinerede frontmand høvlede bolden over mål og misbrugte en kæmpechance. Randers slap med skrækken og fik derefter mere kontrol på løjerne.

Lobzhanidze stod for kampens detalje. Et fikst og farligt indlæg med ydersiden af støvlen blev sendt i panden på en fremadstormende Rømer, men midtbanekrigeren kvitterede dog ikke den lækre spidsfindighed med en afslutningen inden for målrammen.

Rømer kunne til gengæld se til, mens Lobzhanidze på fornem vis illustrerede, hvordan en brandfarligt indlæg skal behandles. Stadion-speakeren skråledede ’Saba-time!’, da Randers-angriberen efter et drabeligt dybdeløb og et efterfølgende indlæg fra anfører Nicolai Poulsen, steg til vejrs over Jesper Bøge og pandede bolden i netmaskerne til 3-0.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det blev ikke dagen, hvor Hobros nye stjerneskud, Sabbi, overstrålede sine holdkammerater. Det blev aldrig rigtig farligt, når den unge foreløbige Superliga-topscorer for Hobro jagtede kuglen. Der var små glimt af finesse og finurlige træk, men slutproduktet udeblev.

Randers var umådeligt tæt på 4-0, modsat Hobro, som virkede en smule modløse i slutminutterne. Antipas trykkede af langt udefra, men manden med de sikre målhandsker i Randers-målet plukkede bolden sikkert ned.

Efter mere ’Saba-time’ samt hæl og tå i dommerens tillægstid, sejrede Randers sikkert over lokalrivalerne fra Hobro med 3-0 og sikrede sig dermed velfortjente tre point til kontoen i sæsonens anden Superliga-sejr. Hobro derimod fik ikke fulgt op på sidste weekends sejr over OB og forbliver i bunden af Superliga-tabellen med blot fire point efter seks kampe.

