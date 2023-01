Randers sælger profil

Simon Graves har efter al sandsynlighed spillet sin sidste kamp for Randers FC. Han er nemlig på vej til Italien for at lave en aftale med Palermo

Det er en af de gode transferhistorier for Randers FC.

Klubbens 23-årige lokale dreng Simon Graves kan nemlig tage hul på et udlandseventyr i Italien.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er kronjyderne meget tæt på at sælge forsvarsspilleren til Palermo, der holder til i Serie B i Støvlelandet.

Som Ekstra Bladet forstår det, rejser han allerede derned senere fredag for at færdiggøre aftalen, og derfra kan Graves se frem til at repræsentere en anden klub end Randers for første gang i karrieren.

Det er de sidste formelle detaljer, der mangler at falde på plads, og så skal han også bestå det forestående lægetjek.

Sky Sports Italia var først med historien, og mediet beskrev tidligere fredag, at forhandlingerne mellem de to klubber var fremskredne.

Randers og Simon Graves havde ellers papir på hinanden frem til 2024.

Palermo er ikke, hvad de har været og indtager i skrivende stund en 11.-plads i den næstbedste italienske række.

Simon Graves har spillet en fremtrædende rolle på Randers-mandskabet i indeværende Superliga-sæson, og nu skal han tage sin erfaring med til Italien.