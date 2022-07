Randers sælger Simon Tibbling

Det blev aldrig et lykkeligt ægteskab, og det tager Randers FC og Simon Tibbling nu konsekvensen af.

Svenskeren fortsætter nemlig karrieren i Norge, hvor han skal tørne ud for Sarpsborg 08 FF.

Det oplyser kronjyderne på sin hjemmeside.

- Vi har været rigtig glade for at have Simon Tibbling i Randers FC. Han er topprofessionel og en god fyr. Klubben og især vores unge spillere har nydt godt af hans erfaring. Simon ønsker dog mere spilletid, end hvad han i øjeblikket har udsigt til her i Randers FC, siger sportslig direktør Søren Pedersen.

Den 27-årige midtbanespiller slog sit navn fast i Superligaen for en håndfuld år siden, da han var den del af Alexander Zornigers Brøndby-mandskab fra 2017 og frem til 2020.

Efter et ophold i Holland hentede Randers ham tilbage til den bedste danske liga sidste sommer, men transferen nåede aldrig at kaste den helt store succes af sig.

Svenskeren har 26 Superliga-kampe på cv'et for Randers, to assists og nul mål.

Tæller man pokalturneringen og europæiske kampe med, har Tibbling spillet 40 kampe i alt for klubben.

