Randers sælger stor profil

Forsvarsspilleren Simon Piesinger er fortid i Randers FC.

Han er nemlig blevet solgt til Wolfsberger AC i Østrig. Det skriver Superliga-klubben på sin hjemmeside.

Her fortæller Simon Piesinger, som kom til Randers i 2019, at han har fået en god mulighed.

- Jeg er vemodig over at skulle forlade en så fantastisk klub som Randers FC, men jeg har fået en god mulighed for at komme tilbage til Østrig på en god kontrakt, og den mulighed har jeg valgt at forfølge.

I sine tre sæsoner i Jylland er Simon Piesinger blevet noteret for 106 førsteholdskampe og syv scoringer for Randers.

Forsvarsspilleren føler, at han har været med på en særlig tur i Randers-trøjen.

- Det har virkelig været en ekstraordinær rejse, vi har været på som klub og hold. Vi har opnået en masse, og jeg har nydt hvert øjeblik. Jeg har oplevet en masse på banen, men også fået en masse gode bekendtskaber i klubben, som jeg aldrig vil glemme.

- Tak til alle i klubben og til fansene for nogle forrygende år. Jeg vil helt sikkert følge holdet som fan fremadrettet og tror på, at klubben kan fortsætte udviklingen og festen uden mig.

Foto: Jens Dresling

Sportsdirektøren i Randers, Søren Pedersen, siger i pressemeddelelsen, at et skifte til hjemlandet har ligget i kortene for Simon Piesinger.

- Da vi forlængede kontrakten med Simon sidste sommer for endnu et år, blev det samtidig aftalt, at vi skulle kigge på det, hvis han fik et godt tilbud fra Østrig. Det har han fået nu, og derfor sender vi ham godt afsted til Østrig, samtidig med at vi så har sikret en sum for ham, som vi ikke havde fået, hvis vi ikke havde lavet forlængelsen sidste år.

- Så på den måde er det en god case for os, selvom vi mister en rigtig dygtig spiller. Simon har været en fornøjelse at arbejde sammen med på og udenfor banen, og vi ønsker ham al muligt held og lykke fremover.

Søren Pedersen siger afsluttende, at Randers har dygtige spillere, som er klar til at tage over for Simon Piesinger.

- Vi har allerede dygtige midterforsvarere i truppen, hvor blandt andet Hugo Andersson og Joel Kabongo står klar til at træde til, ligesom der også findes talentfulde spillere på vores ungdomshold. Vi skal dog ud at finde en fuldgod erstatning, som kan gøre sig gældende i forhold til en plads i startopstillingen.