Randers slår kløerne i Brøndby-forsvarsspiller

En slem knæskade har stået i vejen for Joel Kabongos helt store gennembrud i Brøndbys midterforsvar, og nu forlader han klubben.

I stedet har han underskrevet en treårig kontrakt i Randers FC.

- Det føles rigtig godt. Jeg er sikker på, at det er det rigtige for mig at skifte til Randers FC.

- Jeg har snakket med klubben i længere tid, så jeg er virkelig glad for, at vi endelig kan få lov til at sætte underskriften, siger Joel Kabongo.

Joel Kabongo havde et halvt år tilbage af sin kontrakt i Brøndby, men det fremgår ikke, om Randers har haft pungen oppe af lommen for at få fingre i den 23-årige midtstopper.

Ikke desto mindre passer han perfekt ind i Randers, mener Søren Pedersen, der er sportslig og kommerciel direktør.

- Han er en dygtig fodboldspiller, som arbejder stenhårdt. Joel har i min optik et stort og uforløst potentiale, som vi håber at kunne udfolde her i Randers.

- Han forstærker vores trup øjeblikkeligt forud for efterårets mange kampe i både ind- og udland, og han kan blive et rigtig stort aktiv for vores klub, siger Søren Pedersen.

Joel Kabongo er et produkt af Brøndbys talentarbejde. Han spillede fast i efteråret 2018, men løb så ind i en knæskade i løbet af foråret 2019. Siden da har han været langt fra spilletid.